Cinemadivino arriva a Morsano al Tagliamento

Arriva al Borgo Conti della Torre di Morsano al Tagliamento la rassegna enogastronomica e visionaria Cinemadivino. Giovedì 14 luglio, alle 19.30, la serata inizia con un aperitivo e visita in cantina, per proseguire con la cena a buffet alle 20.30. Al calare del buio, intorno alle 21.30, ci sarà la proiezione del film "Letters to Juliet" di Gary Winick, con Vanessa Redgrave. L'evento, che unisce film, vino e bellezze del territorio, è organizzato da Cinemazero, in collaborazione con le associazioni Le donne del vino e Ville Venete. Gli appuntamenti sono occasioni imperdibili per chi ama la magia del cinema all'aperto, abbinata alle storie di vignaioli ed enologi e alla degustazione di vini di qualità e delle eccellenze gastronomiche locali.

Il prezzo speciale, per la degustazione dei vini, la cena e il film è di 25 Euro. Per informazioni e prenotazioni: 3479252553 oppure info@borgocontidellatorre.it.

Il Borgo dei Conti della Torre si trova sulle rive del fiume Tagliamento. Il complesso, recentemente restaurato, coniuga le moderne esigenze con il sapore e l’atmosfera di una nobile residenza. Il giardino all’italiana, l’aia e le fontane aggiungono una nota particolare di fascino. All’interno del Borgo spiccano la villa, nella cui sala centrale si possono ammirare pregevoli affreschi tardo settecenteschi, la cappella quattrocentesca consacrata, la barchessa con piscina e la gastaldia adibita a ospitalità, con camere tematizzate. Borgo dei Conti della Torre è immersa in uno splendido parco di tremila metri quadri, che la rende un’oasi lontana dallo stress quotidiano.

"Letters to Juliet" è la storia di Sophie, una giornalista in cerca dello scoop per emergere e ottenere la fiducia del direttore. Durante un viaggio in Italia con il futuro sposo, si ritrova sola, a vagabondare per Verona e nel cortile della casa di Giulietta trova la lettera d'amore di una tale Claire per il suo Lorenzo, depositata cinquant'anni prima e rimasta nascosta tra le pietre del muro. Intenerita, l'americana risponde. È l'occasione per il servizio che cercava, ma anche l'inizio di un'avventura romantica che non risparmierà niente e nessuno. Una commedia romantica che si affida a un educato umorismo e alle ottime prove degli attori protagonisti, tra cui una superba Vanessa Redgrave.

La rassegna Cinemadivino è realizzata grazie al sostegno della Latteria di Aviano, di Bannia e del pastificio I Tortellini, mainsponsor Sintini e Palletways.