Cinemambulante chiuse con una serata a Talmassons

La sesta edizione della rassegna Cinemambulante, organizzata da Videomante, giunge alla fine, dopo aver nuovamente girato le piazze del Friuli Venezia Giulia. Dopo aver portato lo spettacolo cinematografico ambulante a Gradisca d’Isonzo, Capriva, Grado, Palmanova e Porpetto, l’ultimo appuntamento è in programma giovedì 29 luglio alle 21.30 a Talmassons.



La rassegna chiuderà con l’anteprima nazionale de “Il viaggio del principe”, un film di animazione del 2019 diretto da Jean-François Laguionie dove si narra la vicenda di un principe di una popolazione di scimmie che si ritrova prigioniero in un mondo dominato da altri primati, evoluti e convinti della propria superiorità.



Anche quest’anno, come accaduto con successo nella passata edizione, la cifra distintiva della rassegna è stata il progetto formativo: i ragazzi dei paesi ospitanti hanno prodotto un documentario sui propri paesi di appartenenza, dopo un breve percorso di formazione con professionisti del settore. Anche a Talmassons il corto verrà presentato prima della proiezione.



Formatore dell’ultima serata è il filmaker triestino Filippo Gobbato, classe 1995, filmmaker triestino. Gobbato ha studiato sceneggiatura cinematografica alla Scuola Holden di Torino e regia documentaria al Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo. Assieme al collettivo Talia Project e con la supervisione della regista premio oscar Laura Poitras ha realizzato il documentario Notes from CARA, esposto alla biennale d'arte contemporanea Manifesta 12. Ora si sta dedicando ad altri progetti di documentari e fotografici. In caso di maltempo la proiezione è rinviata a venerdì 30 luglio.