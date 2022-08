Cinemambulante fa tappa al Rifugio Tamai

Penultimo appuntamento della settima edizione di Cinemambulante, rassegna cinematografica itinerante che, quest’anno, unisce un’immersione anche nel mondo naturalistico non rinunciando alla cifra distintiva del percorso formativo con la presenza di giovani registi under 35, in collaborazione con “Visioni in movimento”.

L’incontro è previsto domenica 7 agosto al Rifugio Tamai sul Monte Zoncolan; il programma prevede: passeggiata, cena in rifugio e la proiezione de "Il Diamante Bianco" di Herzog sotto le stelle.

Il ritrovo è fissato alle 16 con la passeggiata “Tra pascoli e mirtilli”. A condurla il regista Massimiliano Milic e gli accompagnatori del CAI di Tolmezzo: si andrà alla scoperta del territorio e sarà un’occasione per comprendere come la presenza e l’attività dell’uomo si possano inserire in modo positivo nelle aree montane.

A seguire sarà possibile, previa prenotazione, cenare in rifugio. Alle 20.30, al Rifugio Tamai, proiezione de “Il Diamante Bianco” di Werner Herzog (2004), preceduto dal corto Passeur di Alessio Coccia. Possibilità di pernottare in tenda nei prati attorno al rifugio. Info e prenotazioni a questo link.