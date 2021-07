Cinemambulante, quinto appuntamento a Porpetto

Sta giungendo quasi al termine la sesta edizione di Cinemambulante: mercoledì 28 luglio alle 21.30 penultimo appuntamento della rassegna, in scena a Porpetto: la proiezione del film di animazione brasiliano “Il bambino che scoprì il mondo” è prevista al Castello, nell'area festeggiamenti accanto alla chiesa. In caso di pioggia è previsto l'allestimento di una tensostruttura.



Il lungometraggio narra la storia di un bambino che, in seguito alla scomparsa del padre, parte alla scoperta di un mondo fantastico e un po' sinistro. Il film ha ottenuto una candidatura a Premi Oscar e in Italia al box ha incassato 32,1 mila euro. Durante la serata sarà proiettato anche il corto "Dolente Bellezza", un cortometraggio di animazione dedicato a Dante Alighieri scritto e diretto da Roberto Recchioni. Prodotto da Direct2Brain, il progetto nasce dalla volontà del MAECI.



A guidare la formazione dei ragazzi, che presenteranno il loro corto dedicato a Porpetto prima della proiezione, è stato l'autore e produttore di progetti audiovisivi, radiofonici ed editoriali David Benvenuto, classe 1988, autore e produttore di progetti audiovisivi, radiofonici ed editoriali. Benvenuto si laurea in “Tecniche Artistiche e dello Spettacolo” all’Università Ca’ Foscari (Venezia) perfezionandosi in produzione cinematografica con la Genova-Liguria Film Commission e il Fondo per l’Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia. Ha creato diversi format radiofonici per Radio Onde Furlane, ha curato una rubrica quotidiana in prima pagina sul Messaggero Veneto (Gruppo Gedi) e prodotto la serie tv Friûl Revolution. Dal 2015 è coordinatore della rivista satirica Mataran. Collabora da anni in attività di laboratori sul cinema, tra i più recenti Cinemazero Young Club (Pordenone), Invasioni Creative (Udine) e diversi Istituti scolastici del Fvg.