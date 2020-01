Cinemazero festeggia Federico Fellini

Il 20 gennaio 1920 nasceva Federico Fellini, forse il più grande regista italiano di sempre, di sicuro quello più noto in Italia e soprattutto all’estero. Nel centenario della sua nascita Cinemazero vuole omaggiarlo con Buon compleanno Federico!: tre speciali eventi per riscoprirne la filmografia.



Mentre al Magazzino delle Idee a Trieste continua fino al 1 marzo la mostra “Fellini. La dolce vita e 8 1/2 . Fotografie di scena”, organizzata da ERPAC contando anche sui ricchi archivi di Cinemazero, in sala lunedì 20 gennaio alle 20:45 sarà proiettato 8 ½, restaurato da CSC – Cineteca Nazionale in collaborazione con RTI-Mediaset. A introdurlo in sala Paolo Antonio D’Andrea, formatore di Cinemazero.



Al suo ottavo film e mezzo, Fellini realizza un potente autoritratto, privo di reticenze, specchiandosi in un regista sorpreso da un'improvvisa crisi creativa, invaso dalle visioni fantasmatiche del passato e in balia dei rimorsi derivanti dalla sua contraddittoria vita privata.



Mai come in questo film, infatti, il regista Guido, ovvero Marcello Mastroianni, è Federico Fellini. Con i suoi dubbi artistici, con i suoi rapporti contrastati con la Chiesa e con la critica, con i ricordi di un passato che appartiene ad un mondo che non c'è più e con le paure e le speranze per il futuro. Ma soprattutto è un ragionamento sul suo complesso e controverso rapporto con le donne.



8 ½ è da molti ritenuto la più alta espressione di Fellini, più ancora de La Dolce vita. Qui tutto si compie, tutti i misteri vengono identificati. Il mondo del regista si evolve da reale che era, sale di dimensione per diventare tutto.



Buon compleanno Federico! continuerà poi lunedì 3 febbraio con La dolce Vita per concludersi con un appuntamento speciale lunedì 17 febbraio. Nell’occasione saranno proiettati i film girati da Gideon Bachmann, amico di Fellini, giornalista e documentarista, al suo fianco praticamente per tutta la sua carriera, ora conservati da Cinemazero presso l’Archivio Cinema del Friuli Venezia Giulia – Cineteca del Friuli. Si tratta degli unici backstage completi sui set di Fellini.