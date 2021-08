Cinemazero, il cinema ritorna in sala

Dopo i numerosi eventi estivi organizzati da Cinemazero che hanno allietato l’estate pordenonese – Cinema Sotto le Stelle, l’arena urbana UAU!, Cinemadivino, il festival FMK, i laboratori in mediateca e il cinema itinerante, è tempo di tornare a vivere il cinema nella sua dimensione d’eccellenza: la sala.



Da giovedì 26 agosto, infatti, le sale di Cinemazero saranno pronte ad accogliere il pubblico dopo un periodo di pausa. Come sempre, in cartellone, una programmazione di qualità per un ritorno colmo di proiezioni d’autore e di livello.

Dopo il successo riscontrato al Cinema Sotto le stelle, vedremo in sala Boys, la commedia generazionale firmata da Davide Ferrario con un cast d’eccezione (Neri Marcorè, Giovanni Storti, Marco Paolini e Giorgio Tirabassi) e Pozzis, Samarcanda di Stefano Giacomuzzi che documenta il viaggio dal piccolo paesino friulano di Alfeo “Cocco” Carnelutti fino alla città uzbeka in sella a una moto del 1939.



, come l’attesissimo esordio alla regia di Viggo Mortensen,, un dramma familiare sui rapporti padre e figli edi Ryusuke Hamaguchi e distribuito dalla friulana Tucker Film, premiato al festival di Berlino, che mette in scena tre episodi che girano attorno a tre donne e le loro vite amorose.Inoltre, per festeggiare il ritorno in sala,Quattro speciali pacchetti, ad un prezzo vantaggioso, per sentirsi ancora di più parte del mondo di Cinemazero che si prepara a un nuovo anno di spettacoli ed eventi di qualità, insieme al suo affezionato pubblico.Tutta la programmazione e le informazioni relative alle promozioni sono consultabili al sito www.cinemazero.itIn ottemperanza al DL 105/2021 del 23 luglio 2021, per tutti gli eventi a Cinemazero è necessario esibire il Green Pass.Cinemazero garantisce una visione in piena sicurezza, attraverso una sanificazione dei propri spazi e di una scrupolosa attenzione a far rispettare le norme di distanziamento sociale.