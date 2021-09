Cinemazero premiato dalla Fondazione Filmagogia

Cinemazero è onorato di ricevere il Premio Filmagogia edizione 2021, prestigioso riconoscimento voluto dall’omonima fondazione che va a confermare quello che è stato il suo costante impegno nel proporre nel difficile periodo della pandemia contenuti on-line – in particolare tutta l’attività del festival “Pordenone Docs Fest – Le voci dell’inchiesta”, coi suoi numerosi film in anteprima e approfondimenti – e il supporto dell’attività didattica e di formazione per studenti e docenti.



La cerimonia di premiazione si svolgerà all’interno della cornice della Mostra del Cinema sabato 11 settembre, ore 14.00, al Lido di Venezia, presso l’Hotel Excelsior, Spazio della Regione del Veneto.



In rappresentanza di Cinemazero interverranno alla tavola rotonda che precederà la premiazione Elena Chiara D’Incà – Responsabile Mediateca e attività didattiche, e Paolo Antonio D’Andrea – Formatore. Il dibattito di quest’anno si focalizzerà sul tema Audiovisual cares: film literacy come sostegno ai bisogni socio-educativi in tempo di pandemia e del post-pandemia.



Cinemazero programmerà le attività di approfondimento di “Pordenone Docs Fest – Le voci dell’inchiesta” anche quest’anno, in occasione del festival dal 10 al 14 novembre, in modalità ibrida (totalmente in presenza, ma anche con offerta on-line per il largo pubblico nazionale), sfruttando proprio l’esperienza di successo dell’anno scorso.Contemporaneamente, Cinemazero intende rinnovare l’impegno e la disponibilità che gli sono stati riconosciuti anche per il prossimo anno scolastico 2021/2022, mettendo a disposizione tutte le proprie competenze tecniche, scientifiche e le professionalità, così come l’uso dei propri spazi per ampliare le occasioni di apprendimento culturale degli studenti dentro e fuori la scuola.La nuova offerta formativa pensata per l’anno scolastico 2021/2022 è già online e consultabile sul sito di Cinemazero: https://cinemazero.it/cinemazero-e/didattica-audiovisivo/Un impegno a supporto dell’attività di Docenti e Dirigenti scolastici che si conferma anche con l’attivazione presso la sua Mediateca di uno sportello informativo e di consulenza sugli strumenti e metodologie didattiche per applicare in aula le potenzialità del linguaggio audiovisivo e dei nuovi media, ed avere consulenza sul diritto d’autore a scuola (servizio in collaborazione con AVI – Associazione Videoteche e Mediateche Italiane).L’evento sarà trasmesso in diretta streaming al seguente link: https://m.facebook.com/scopriextra/