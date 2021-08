Cinquant'anni di Sparks Brothers

Probabilmente anche la vostra band preferita è stata influenzata dagli Sparks Brothers. Chi sono? Quasi certamente una delle band più influenti della storia del rock! 25 album, il primo nel 1972, l’ultimo nel 2020; una colonna sonora (per il film Annette di Leos Carax) nel 2021 premiata con il Disque d’Or a Cannes; precursori del punk e del glam rock e istrioni del rock-cabaret. Hanno ispirato Depeche Mode, Smiths, Duran Duran, Sonic Youth, Nirvana, Björk, Franz Ferdinand e tantissimi altri ancora che potrebbero addirittura non esserne consapevoli. Se non li conoscete ancora, potrete ora scoprirli grazie al documentario del regista cult Edgar Wright! THE SPARKS BROTHERS sarà in programma al Visionario il 30 e 31 agosto alle ore 21.00, mentre mercoledì 1 settembre alle 21.15 chiuderà ufficialmente la stagione estiva del giardino Loris Fortuna di piazza I Maggio.



Il documentario celebra i 50 anni del duo composto dai fratelli Ron e Russell Mael con filmati inediti, immagini di repertorio, riprese dai concerti e interviste ai loro più grandi ammiratori, tra i tanti: Beck, Flea (Red Hot Chili Peppers), Vince Clarke (Depeche Mode), Steve Jones (Sex Pistols), Nick Rhodes e John Taylor (Duran Duran) Alex Kapranos (Franz Ferdinand), Giorgio Moroder, Jack Antonoff, Jason Schwartzman e Mike Myers.



Prevendita biglietti (intero €10, ridotto €8) attiva online e presso la cassa del cinema. Per la programmazione completa e sempre aggiornata consultare il sito www.visionario.movie oppure facebook.com/VisionarioUdine. Ricordiamo che da per accedere al Visionario, al cinema all’aperto presso il giardino Loris Fortuna e alla Mediateca Mario Quargnolo è necessario mostrare il Green Pass, la certificazione verde Covid-19. Per la visione dei film rimane obbligatoria la mascherina (chirurgica o ffp2).