Cinquanta rose rosse in regalo ai musicisti della Fvg orchestra

Un mazzo di cinquanta rose rosse è stato donato alla Fvg Orchestra da una famiglia friulana che ha voluto omaggiare ognuno dei musicisti con un fiore dopo aver assistito ai concerti del Festival Accordi Musicali.



“È un gesto meraviglioso e davvero inaspettato – commenta il direttore artistico Claudio Mansutti - ulteriore dimostrazione del successo di pubblico che avuto il Festival. Accordi Musicali, infatti, è stata una grande sfida: dieci concerti ravvicinati nel tempo, in una piazza come Tolmezzo, lontana dalle grandi città. È stato un grande impegno per l’orchestra che, grazie alla European Foundation for Support of Culture, ha potuto lavorare con artisti e direttori internazionali di altissimo livello guadagnando una grande crescita artistica e professionale.”



Con un crescendo di pubblico ad ogni serata, Accordi Musicali è stata la prima stagione nella storia di Fvg Orchestra, organizzata insieme alla European Foundation for Support of Culture (EUFSC) e con la collaborazione del Comune di Tolmezzo e della Fondazione Bon (Carniarmonie).



“Dopo il successo di Accordi Musicali, la Fvg Orchestra, assume una nuova dimensione internazionale con un’autorevolezza e un prestigio senza precedenti, anche grazie al sostegno della Regione Fvg – commenta il presidente Paolo Petiziol – tutti i direttori saliti sul palco del Teatro Candoni hanno apprezzato la qualità di suono e di esecuzione e si dichiarano prontissimi a tornare a lavorare con i nostri musicisti. La stessa fondazione EUFSC, inoltre, intende proseguire la collaborazione con un percorso costante e pluriennale: un risultato davvero eccezionale che apre ad ulteriori collaborazioni internazionali”.