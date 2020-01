Ciò che non capimmo a teatro

In occasione della Giornata della Memoria per le vittime dell’Olocausto, il prossimo 27 gennaio, il Petit Soleil e il Teatro San Giovanni propongono due appuntamenti con ingresso a offerta libera per ricordare questa tragedia: il primo sarà Ciò che non capimmo, in scena domenica 26 gennaio alle ore 17.30.



Una strana fotografia, fatta da un internato polacco ad Auschwitz a un’ausiliaria nazista suicida, costituisce il fatto storico reale su cui si basa un immaginario incontro dei due personaggi di Ciò che non capimmo.

Il colloquio memoriale è l’espediente che permette all’autore, Fabrizio Stefanini, di ricostruire alcune vicende dello sterminio nei lager, inquadrandole in una cornice umana e storico-critica.

Lo spettacolo è stato rappresentato con ottimo successo 6 volte a Trieste, 2 volte a Roma.