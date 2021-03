Circuito Aperto, 'L’incredibile storia vera di Nellie Bly'

Nellie Bly negli Stati Uniti di fine Ottocento e inizio Novecento è stata una giornalista d’inchiesta, ha lavorato sotto copertura e ha lasciato testi capaci di raccontare il suo tempo, affrontando quelle sfide che anche oggi una donna deve compiere per affermarsi professionalmente in un contesto ostile. L’incredibile storia vera di Nellie Bly andrà in onda in streaming sulle pagine Facebook e YouTube Ert Fvg venerdì 19 marzo alle ore 21 per la rassegna Circuito Aperto dell’ERT. Dal palco del Teatro Verdi di Maniago – grazie alla collaborazione della locale amministrazione comunale - l’autore dello spettacolo, il professore e storico Valerio Marchi, racconterà le vicende di Elizabeth Jane Cochran – questo il vero nome di Nellie Bly – assieme a Claudia Grimaz, cui spetterà la lettura dei testi della giornalista americana, e al duo Alessio e Giuliano Velliscig – voce, cajon e chitarra – che accompagnerà la narrazione con le musiche e le canzoni che tanti interpreti della tradizione folk americana le hanno dedicato negli anni.



Nel 1889 la pioniera del giornalismo d'inchiesta sotto copertura Nellie Bly, in servizio al "New York World", si toglie la maschera per "sfidare" idealmente Phileas Fogg, il protagonista del romanzo di Jules Verne Il giro del mondo in 80 giorni. Nellie scommette di impiegare non più di 75 giorni per compiere il giro del mondo da sola. Vincendo la scommessa, dimostra una volta di più che le donne "ce la possono fare" come e anche meglio degli uomini, e la sua fama, già solida, diviene a questo punto quasi mitica.Partita dal nulla, Nellie Bly riesce con cocciutaggine, intraprendenza e fantasia a farsi largo in un mondo tutto al maschile. È la prima donna assunta al "Pittsburgh Dispatch" (nel 1885), poi giornalista a New York e altrove, fino alle coraggiose e commoventi corrispondenze di guerra in Europa tra il 1914 e il 1915. Protagonista assoluta di audacissime inchieste (su tutte quella compiuta nell'infernale manicomio femminile di Blackwell Island, a New York), di altri viaggi all'epoca impensabili per una donna (come quello, pericolosissimo, in Messico), del movimento emancipazionista femminile (di cui è una vera e propria icona) e perfino dell'imprenditoria statunitense, crede in un giornalismo sempre coraggioso e utile, sempre al fianco dei più deboli. Per tutto questo, e per molto altro, Nellie Bly ha ancora oggi tante cose da dire.