Circuito Aperto, il Maestro Andrea Bacchetti interpreta Bach

In attesa della riapertura dei Teatri che per il Circuito ERT avverrà immediatamente dopo Pasqua, continua la programmazione in streaming gratuita di Circuito Aperto. L’appuntamento di venerdì 5 marzo sarà dedicato alla musica e avrà per protagonista uno dei migliori esecutori bachiani al pianoforte, il Maestro Andrea Bacchetti. Grazie alla collaborazione con gli Amici della Musica, alle ore 21 sulle pagine Facebook e YouTube ERTFVG il Maestro Bacchetti eseguirà otto Preludi e Fughe dal secondo libro del Clavicembalo Ben Temperato di Johann Sebastian Bach. Il clavicembalo ben temperato (Das wohltemperirte Klavier) è un’opera monumentale di Bach, una raccolta composta da due libri, il primo scritto nel 1722 e il secondo nel 1744.



Nato nel 1977, Andrea Bacchetti debutta a 11 con i Solisti Veneti, da allora suona nei principali Festival internazionali e incide in esclusiva per Sony Classical. Si dedica con passione alla musica da camera dando vita a proficue collaborazioni con partner come R. Filippini, M. Larrieu, il Prazak Quartet, Uto Ughi, Quatour Ysaye, Quartetto di Cremona, Quartetto d'Archi della Scala. Compositori come Vacchi, Boccadoro, Del Corno - fra gli altri - gli hanno dedicato brani.



Il giorno precedente la messa in onda, giovedì 4 marzo alle 18.30, la videorubrica web Il Teatro a Casa Tua, condotta da Angela Caporale sempre sulle pagine Facebook e YouTube ERT FVG ospiterà proprio il M° Andrea Bacchetti e la M° Luisa Sello degli Amici della Musica per presentare il concerto.Circuito Aperto continuerà la programmazione nel mese di marzo; tutti gli appuntamentisaranno disponibili anche dopo la messa in onda sui canali Facebook e YouTube ERT FVG: