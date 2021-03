Circuito aperto, ultimi due appuntamenti di marzo

Sui canali YouTube e Facebook dell’ERTFVG da ieri sera è disponibile – e lo sarà per le prossime quattro settimane - la lettura scenica del Vecchio e il mare di Ernest Hemingway interpretata da Sebastiano Somma, da sua figlia Cartisia e dal M° Riccardo Bonaccini al violino. Lo spettacolo fa parte di Circuito Aperto, la rassegna gratuita in streaming del Circuito ERT che proseguirà anche nelle ultime due settimane di marzo. Venerdì 19 marzo dal Teatro Verdi di Maniago verrà trasmessa L’incredibile storia vera di Nellie Bly, spettacolo che racconta le vicende di una giornalista americana capace di stupire il mondo con le sue inchieste a cavallo tra Ottocento e Novecento. L’autore, lo storico Valerio Marchi, sul palco racconterà le gesta di Nellie Bly accompagnato dalla voce di Claudia Grimaz e dalle musiche di Alessio e Giuliano Velliscig. L’ultimo venerdì di marzo, il 26, sarà dedicato a un classico della drammaturgia contemporanea, Maratona di New York di Edoardo Erba. Dal palco del Teatro Odeon di Latisana Cristian Giammarini e Giorgio Lupano vestiranno i panni dei runner Stefano e Mario, interpretati per la prima volta nel 1993 da Luca Zingaretti e dal compianto Bruno Armando.



Tutte e due le serate vivranno un momento di approfondimento il giorno precedente la messa in onda grazie alla videorubrica web Il Teatro a Casa Tua, condotta da Angela Caporale sulle pagine Facebook e YouTube ERT FVG. Al consueto orario delle 18.30, giovedì 18 marzo Valerio Marchi e Giuliano Velliscig presenteranno L’Incredibile storia vera di Nellie Bly, mentre giovedì 25 marzo a raccontare Maratona di New York interverranno i due interpreti.Tutti gli appuntamenti, sia di Circuito Aperto sia de Il Teatro a Casa Tua, saranno disponibili anche dopo la messa in onda sui canali Facebook e YouTube ERT FVG: