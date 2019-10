Città da fantascienza con molte anteprime

Manca un mese al ‘via’ del Trieste Science+Fiction Festival, la principale manifestazione italiana dedicata alla fantascienza, in programma dal 29 ottobre al 3 novembre. Cinema, Tv, new media, letteratura, fumetti, musica, arti visive e performative compongono l’esplorazione delle meraviglie del possibile in una rassegna che nel 2000 ha raccolto l’eredità dello storico Festival internazionale del film di fantascienza svoltosi dal 1963 al 1982: il primo dedicato al cinema di genere in Italia e tra i primi in Europa.

La selezione ufficiale del Trieste Science+Fiction Festival presenta tre concorsi internazionali: il Premio Asteroide per il miglior film di fantascienza di registi emergenti e i due Méliès d’argento della European Fantastic Film Festivals Federation per il miglior lungo e cortometraggio fantastico europeo. La sezione Spazio Italia ospita il meglio della produzione nazionale. Immancabili gli Incontri di Futurologia dedicati alla scienza e alla letteratura e il premio alla carriera Urania d’argento ad un maestro del fantastico, organizzato con l’omonima pubblicazione.

I primi titoli annunciati sono tutte opere in anteprima italiana, pronte ad esplorare le infinite declinazioni del fantastico. A partire da Iron Sky – The coming race di Timo Vuorensola, che sarà a Trieste a presentare il sequel del film sui ‘nazisti venuti dalla luna’, mescolato stavolta con dinosauri e un’ambientazione post-apocalittica! Ghost Town Anthology di Denis Côté è un’opera ‘ibrida’ già presentata a Berlino 2019, Extra Ordinary di Mike Ahern e Enda Loughman una commedia horror-romantica, After midnight un monster movie insolito e Aniara, infine, la trasposizione cinematografica di un poema svedese che parla delle complicazioni di un viaggio interplanetario verso Marte.