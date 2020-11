Città Inquieta, teatro partecipato con Rita Maffei

Città inquieta, l’esperienza teatrale ideata da Rita Maffei rimane disponibile e in promozione speciale. Uno dei progetti del CSS per la Stagione Teatro Contatto Blossoms / Fioriture, proprio per le sue caratteristiche, resta disponibile per la fruizione del pubblico nonostante la sospensione di tutti gli spettacoli fino al 3 dicembre 2020: si tratta dell’esperienza teatrale audioguidata intitolata Città inquieta, una passeggiata che ci porta alla scoperta della città di Udine - dotati di cellulare e auricolari - ascoltando i tanti racconti scritti dai partecipanti al laboratorio di Teatro partecipato guidato da Rita Maffei e ispirati a Il libro dell’inquietudine di Fernando Pessoa.

Fino al 3 dicembre, a chi acquisterà un biglietto per Città inquieta sarà regalato il secondo in omaggio.