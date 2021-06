Cividale, due prime assolute a Mittelyoung

Dopo il tanto atteso esordio, Mittelyoung prosegue il suo programma dedicato ai giovani artisti under30 della Mitteleuropa. Venerdì 25, a Cividale del Friuli andranno in scena ben due prime assolute: il concerto Amuse*d della compagnia tedesca tutta al femminile Ensemble Mosatrïc, per proseguire alle 21 con Portrait of a Post-Hasburgian, un assolo di danza ispirato al folk e al costume Slovácký kroj della regione morava Podluží in Repubblica Ceca, portato in scena dalla ballerina Sara Koluchova. Il festival organizzato da Mittelfest proseguirà fino a domenica.

IL PROGRAMMA. Alle 16 – Amuse*d – musica, prima assoluta, Germania - chiesa di Santa Maria dei Battuti. Amuse*d è un divertente e colorato mosaico di musica, danza e performance. Sul palco, le tre artiste dell’Ensemble Mosatrïc si trasformano in muse per il loro pubblico. Una grande varietà di melodie, armonie, ritmi e testi di diversa origine temporale, geografica e stilistica, dalla Grecia ai Balcani, alla Spagna e alla Scandinavia, si uniscono in un concerto che, combinando questi elementi, lascia ciascuno di essi chiaramente riconoscibile. Amuse*d invita il pubblico a partecipare a un'avventura alla scoperta di tradizioni, culture e innovazioni musicali.

Alle 18 - incontro con la compagnia Ensamble Mosatric – Birrificio Forum Iulii – con servizio navetta da sede Mittelfest.

Alle 21 - Portrait of a Post-Hasburgian – danza, prima assoluta, Repubblica Ceca - chiesa di Santa Maria dei Battuti. Portrait of a Post-Habsburgian è un assolo inedito ispirato alla danza folk e al costume Slovácký kroj della regione morava Podluží in Repubblica Ceca. Lo spettacolo portato in scena dalla ballerina Sara Koluchova è una performance basata sul movimento, un autoritratto di danza che esplora il dialogo tra patrimonio, corpo e costume. L’obiettivo è mettere in discussione gli elementi che costruiscono la nostra identità, indagando le storie culturali in cui crediamo e che identifichiamo come caratteristiche condivise proprie della Mitteleuropa.