Cividale, la rassegna di teatro per bambini compie 21 anni

Organizzata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Cividale del Friuli, compie ventun anni la fortunata rassegnata domenicale di teatro per bambini. Gli spettacoli verranno rappresentati al Teatro Adelaide Ristori, per tre domeniche a partire dal 16 gennaio, con inizio alle ore 16.



“Valorizzando l'educazione al teatro sin dalla tenera età – afferma l’assessore alla cultura Angela Zappulla - auspichiamo di contribuire a creare futuri adulti appassionati di prosa, musica e danza. Il teatro non è un luogo di cultura di nicchia, ma anche un importante luogo di aggregazione sociale. La rassegna vuole essere un momento per condividere in famiglia un’esperienza all’interno del nostro teatro, ovviamente in sicurezza e con tutte le dovute cautele imposte dalla pandemia”.



Sono tre i titoli che compongono il cartellone della nuova Rassegna. Il sipario si aprirà domenica 16 gennaio con “I tre porcellini” dell’Associazione Aprisogni di Treviso. Protagonisti una signora con carretto che vende la sua merce, i porcellini e il temibile Lupo Malachia. Il secondo appuntamento sarà domenica 23 gennaio, con la Compagnia Teatri Soffiati di Trento che si esibirà nello spettacolo “La principessa rapita”. Un’avventura piena di musica, canti, magie e incidenti, dove un giovane Conte svampito assieme al suo fido servitore dovranno salvare la bellissima Principessa da molteplici pericoli. L’ultima domenica 30 gennaio, chiuderà la rassegna con la presentazione "La strada che non andava da nessuna parte” con la Compagnia Teatrale Cosmoteatro: tratto dalle favole di Gianni Rodari, un racconto attraverso l’uso di pochi oggetti che danno vita a personaggi come Martino, Brumilde, Frugolò, il vecchio signore e Pinocchio.



Inizio spettacoli ore 16, ingresso unico (dai 3 anni) 4 euro, speciale famiglia: su 4 ingressi paganti il 4° biglietto è gratis.Per prenotazioni: Teatro A. Ristori di Cividale del Friuli teatroristori@cividale.net