Cividale nell’Effe Seals grazie a Mittelfest

Cividale del Friuli, grazie al supporto e al lavoro in prima linea di Mittelfest, è la prima città italiana a entrare nel progetto Effe Seals di Efa, European Festivals Association, il “sigillo” delle località europee che integrano strettamente il proprio sviluppo e la propria immagine alla cultura dei festival.

Stamattina, le sette città di Belgrado (Serbia), Bergen (Norvegia), Edimburgo (Scozia), Gand (Belgio), Cracovia (Polonia), Leeuwarden (Paesi Bassi) e Lubiana (Slovenia) hanno firmato ufficialmente il documento fondante di Effe Seals a Yerevan, in Armenia, in occasione dell'Arts Festivals Summit.

Sempre oggi, il Sindaco di Cividale Daniela Bernardi ha firmato il Memorandum attraverso il quale la città e il suo festival, Mittelfest, si impegnano ad aderire agli obiettivi di Effe Seals, ovvero i valori europei fondamentali e poi creatività, sostenibilità, internazionalità e pensiero critico. Il marchio Effe Seals celebra i risultati conseguiti da ciascuna città nei confronti della propria comunità festivaliera e porta alla creazione di una comunità di luoghi e dei loro festival che condividano ambizioni e caratteristiche e stimolino altri a partecipare, sviluppando un programma culturale d'azione comune.

“L’adesione a Effe Seals è un’occasione di grande visibilità per la città di Cividale che entra in un circuito internazionale europeo di valorizzazione non solo culturale, ma anche turistica ed economica” sottolinea il Sindaco Bernardi. “Voglio ringraziare il grande lavoro di Mittelfest, la capacità di visione del suo presidente e del cda e anche l’impegno dell’intera squadra che lavora tutto l’anno affinché il festival e le numerose iniziative ad esso collegate abbiano un ruolo sempre più strategico e distintivo in FVG e fuori dai confini regionali e nazionali”.

“Con Effe Seals, Mittelfest rafforza ulteriormente la propria duplice vocazione - commenta il presidente di Mittelfest Roberto Corciulo - è un festival internazionale che mette in scena il meglio dello spettacolo dal vivo mitteleuropeo e, allo stesso tempo, è un evento che deve la propria unicità al luogo in cui avviene, Cividale. La firma di oggi è punto di partenza per nuove e importanti opportunità di crescita e collaborazione europee, ma è anche traguardo del lavoro fatto in questi anni insieme a Efa, di cui Mittelfest è socio, e a Italiafestival (l’associazione che dal 1987 è formata dai prestigiosi festival italiani) che, infatti, proprio l’anno scorso, hanno organizzato a Cividale durante Mittelfest il proprio evento annuale con 35 delegazioni da altrettanti paesi e festival europei”.

“La cultura, e i festival in particolare, – sottolinea Corciulo - sono in grado di generare valore economico per i territori, sono catalizzatori di risorse, di lavoratori qualificati e di valorizzazione turistica dei luoghi in cui si svolgono”.