Classici, fiabe, saghe, e risate al cinema

Sarà un Natale all’insegna dei grandi film e un inizio 2020 scoppiettante, tra classici senza tempo e qualche remake. Andiamo con ordine! Roberto Benigni sarà di nuovo protagonista di ‘Pinocchio’, l’attesissimo film di Matteo Garrone nelle sale il 19 dicembre, ma stavolta vestirà i panni di Geppetto. Nel cast (straordinario) anche Gigi Proietti nei panni di Mangiafuoco, Rocco Papaleo in quelli del Gatto e Massimo Ceccherini la Volpe.

Il giorno di Natale tutti al cinema per lasciarsi travolgere dalle straordinarie avventure di ‘Jumanji: The Next Level’ con Karen Gillan, Dwayne Johnson e Jack Black. Per i più piccoli il 25 dicembre esce ‘Spie sotto copertura’ di Nick Bruno e Troy Quane, il 21 il nuovo episodio di ‘Paw Patrol’, mentre il 31 l’epica avventura ‘Playmobil - The movie’. J.J. Abrams firma l’episodio finale di ‘Star Wars: l’ascesa di Skywalker’con la compianta Carrie Fisher e Mark Hamill. Sarà davvero la fine? Il 18 dicembre lo scopriremo! Ficarra&Picone viaggiano indietro nel tempo di 2000 anni e si ritrovano in Palestina, al tempo della nascita di Gesù ne ‘Il primo Natale’. Spazio alle atmosfere alla Agatha Christie in ‘Cena con Delitto’ di Rian Johnson con Daniel Craig e Jamie Lee Curtis.

Il 19 dicembre nelle sale arriva la commedia natalizia tutta buoni sentimenti e amore ‘Last Christmas’ con Emilia Clarke ‘madre dei Draghi’ di Game of Thrones. Il cinema italiano risponde con ‘La Dea della fortuna’ di Ferzan Ozpetek con Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca. ‘Che fine ha fatto Bernadette?’ con Cate Blanchett racconta la storia di una madre che finisce per annullarsi. Menzione a parte per ‘Dio è femmina e si chiama Petrunya’ della macedone Teona Strugar Mitevska: dramma tragicomico di una donna sovrappeso alle prese con il maschilismo. Per gli amanti del brivido alla ricerca di un Natale alternativo, torna sul grande schermo ‘Black Christmas’ di Sophia Takal, remake di ‘Un Natale rosso sangue’ del 1974.

Primo dell’anno con Checco Zalone e il film della maturità, ‘Tolo Tolo’, girato anche in Fvg, a Trieste, che regalerà risate a volontà con spunti di riflessione, oltre che siamo certi sarà il re degli incassi al botteghino. Il 2 gennaio tocca al cinema impegnato di Ken Loach e del suo ‘Sorry we missed you’. Giovedì 9 gennaio grande attesa per ‘Piccole donne’ di Greta Gerwig, un classico talmente bello da non avere bisogno di presentazioni!