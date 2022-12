Dopo il grandissimo successo di Dodici note solo, Claudio Baglioni torna dal vivo con nuove date live nei maggiori teatri lirici e di tradizione d’Italia.

Dodici note solo bis vedrà nuovamente Baglioni - voce, pianoforte e altri strumenti - con le composizioni più preziose del suo repertorio, protagonista assoluto del concerto più appassionante della straordinaria carriera di un artista sinonimo di grande musica e poesia, vincitore del premio Tenco 2022.

Baglioni è pronto a tornare a grande richiesta anche in Friuli Venezia Giulia con tre attesi concerti in programma domani, 14 dicembre, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, giovedì 15 dicembre al Teatro Verdi di Gorizia e il 30 gennaio al Politeama Rossetti di Trieste. Gli ultimi biglietti sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e alle biglietterie dei teatri. Info e punti vendita su www.azalea.it

"Ho percorso 25.000 chilometri in cento giorni cantando e suonando per sei sere a settimana", ha dichiarato Claudio Baglioni a maggio, al termine del tour Dodici note solo. "Senza mai provare un istante di noia o stanchezza. Senza mai cadere nella trappola della ripetitività. Teatri bellissimi e spettatori attenti ed entusiasti sono stati lo spettacolo per i miei occhi e le orecchie. Io ci ho messo la voce, le mani, il cuore. Gli altri le emozioni, le grida e gli applausi. Così che ogni concerto fosse speciale e si potesse ricordare. Sono alla fine di una lunga e fantastica avventura umana e professionale. Ma non termina qui. Se il pubblico chiama, l'artista torna in scena, ringrazia e concede il bis".

Oltre 50 anni vissuti in musica, 60 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Sono i numeri essenziali di una carriera unica e irripetibile: quella di Claudio Baglioni, musicista, autore, interprete, che, dalla fine degli anni Sessanta a oggi, è riuscito a conquistare una generazione dopo l’altra, grazie a un repertorio pop, melodico e raffinato, nel quale ha saputo fondere canzone d’autore e rock, sonorità internazionali, world music e jazz, rivoluzionando il concetto stesso di performance live – il primo a inaugurare la stagione dei grandi raduni negli stadi e ancora il primo, nel 1996, a “far scomparire il palco” e portare la scena al centro delle Arene più importanti e prestigiose d’Italia – in ambito musicale, sociale e televisivo.