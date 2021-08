Claudio Cojaniz in concert a San Giovanni al Natisone

Claudio Cojaniz, classe 1952, è un musicista e compositore friulano, conosciuto per essere tra i massimi esponenti della musica jazz e blues nazionale.



La sua ‘vita’ musicale, ricchissima, lo ha visto suonare con numerosi artisti (ricordiamo il terzetto con G.Maier al contrabbasso e U.T.Gandhi alla batteria) e lavorare anche su musiche dalle radici lontane: con il contrabbasista Franco Feruglio, ad esempio, ha dato vita ad un progetto molto originale con melodie ispirate alla musica tradizionale africana. Cojaniz è anche il fondatore della N.I.O.N. Orchestra.



Famoso per la sua interpretazione straordinaria di Theolonious Monk e la rivisitazione della Black Music, forse pochi sanno che Cojaniz è anche uno scrittore (Questione Lagrand, 2000 e Cobra 13, 2009).



L’evento è organizzato da Noi Cultura Turismo, una 'gestione associata' dei Comuni di Buttrio, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco e San Giovanni al Natisone, nata per la per promozione del territorio.



L’appuntamento è a San Giovanni al Natisone, presso Villa De Brandis oppure all’Auditorium M.F. Zorzutti in caso di pioggia, martedì 24 agosto. L’evento è gratuito ma bisogna prenotarsi con una telefonata o un whatsapp al Folk Club Buttrio: cell. 331 1077279.