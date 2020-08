Clint Eastwood al giardino Loris Fortuna

Martedì 25 agosto, alle ore 21.15, sul grande schermo del giardino Loris Fortuna 'Richard Jewell', il film diretto da Clint Eastwood basato sul una storia vera.

Durante le Olimpiadi di Atlanta nel 1996 esplode una bomba provocando la morte di una persona. A scongiurare una strage è l’operato di Richard Jewell, una guardia di sicurezza che, scovando uno zaino sospetto, evacua l’area in cui si trova. Tuttavia, non passerà molto prima che i sospetti si concentrino su di lui, sconvolgendogli l’esistenza. Candidata all'Oscar come miglior attrice non protagonista Kathy Bates, che nel film interpreta la madre di Richard.