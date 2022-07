Coca-Cola Summer Festival arriva a Lignano

Il 15 luglio dalle 21, la Piazza Marcello D’Olivo a Lignano Sabbiadoro ospiterà la prima tappa del Coca-Cola Summer Festival, un tour estivo di tre imperdibili appuntamenti musicali aperti al pubblico. Il tour, in collaborazione con Radio 105, vedrà la partecipazione di alcuni dei più importanti nomi del panorama musicale italiano e internazionale: in un concerto a ingresso libero, gli artisti più popolari della scena si alterneranno sul palco del Coca-Cola Summer Festival, per vivere insieme un momento di musica e divertimento.

Coca-Cola ha un forte legame con la musica e da sempre collabora con talenti di spicco in tutto il mondo. Poche cose, infatti, riescono a unire le persone quanto la musica che permette di condividere esperienze con gli altri e vivere momenti indimenticabili.

Il concerto sarà condotto da Mariasole Pollio e Rebecca Staffelli, speaker di Radio 105, e ospiterà una line up di artisti veramente d’eccezione: Annalisa, Dargen D’Amico, Baby K, Fred De Palma, Rocco Hunt, Aka 7even, The Kolors, Gemelli Diversi, Matteo Romano, Nika Paris, Room 9, Follya, Vegas Jones, Tredici Pietro, Sottotono, Chadia Rodriguez, Dani Faiv, Damante, Edoardo Brogi, Berna, Crytical, Big Boy e Hanssel Delgado.



Il Coca-Cola Summer Festival sarà anche l’occasione per confermare l’impegno del brand per la sostenibilità e sensibilizzare i consumatori sul tema riciclo ed economia circolare. Al concerto sarà infatti presente una Recycling Machine, per smaltire correttamente i pack consumati all’evento, durante il quale verranno distribuite bottiglie Coca-Cola in 100% plastica riciclata, già presenti sul mercato da oltre un anno, e 100% riciclabili, come tutte le confezioni dell’azienda. Coca-Cola inviterà tutti i partecipanti agli eventi a scoprire il processo di riciclo e a dare una seconda vita alle bottiglie in PET. Sarà poi Coripet, il consorzio volontario senza scopo di lucro riconosciuto dal MITE che chiuderà il cerchio raccogliendo ed avviando a diretto riciclo le bottiglie.

Il Coca-Cola Summer Festival proseguirà con una seconda tappa alla Rimini Beach Arena, il 22 luglio, e un terzo e ultimo appuntamento alla Clouds Arena di Paestum il 29 luglio.

Tutte le serate saranno trasmesse in diretta sulle frequenze di Radio 105.

Partner ufficiale dell’evento è Radio 105. Profonda conoscitrice dell’universo della musica e delle sue nuove frontiere, accompagnerà l’intera iniziativa con un percorso di comunicazione crossmediale che coinvolgerà radio, canali social e online.