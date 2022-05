Coez dopo il successo al Concertone a 'Nottinarena' a Lignano

Finalmente, per la prima volta dal vivo, Coez arriva in Friuli Venezia Giulia: è lui il grande nome che completa gli annunci musicali della rassegna “Nottinarena” a Lignano Sabbiadoro. L’Arena Alpe Adria ospiterà domenica 21 agosto uno degli artisti più rappresentativi della scena musicale attuale, diventato il simbolo del nuovo cantautorato italiano nel 2017 con l’album “Faccio un casino”, che ieri sera ha fatto cantare e ballare tutto il pubblico del Concerto del Primo Maggio a Roma. I biglietti per l’atteso concerto saranno in vendita a partire dalle ore 14:00 di martedì 3 maggio 2022 online su Ticketone.it e dalle ore 10:00 di domenica 8 maggio nei punti vendita autorizzati Ticketone.



"Essere liberi in tour" è il tour interamente sold out nei più importanti club italiani che si sta concludendo in questi giorni e questa estate continuerà a portare in giro le nuove canzoni tratte dal suo ultimo disco “Volare”, certificato oro, che contiene il brano “Come nelle canzoni”, tra i più trasmessi dalle radio e il più ricercato su Shazam negli ultimi mesi. Dopo oltre due anni di stop, il nuovo live di Coez diventa l’occasione per cantare a squarciagola anche i suoi successi tratti da “È sempre bello” (due dischi di platino) e “Faccio un casino” (quattro dischi di platino).



Nottinarena in programma ad agosto all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro sarà uno dei palcoscenici di riferimento dell’estate in Friuli Venezia Giulia, con grandi nomi della musica e del teatro: dal re della festa Cosmo (venerdì 19 agosto) a una delle band più amate dai giovani, gli Eugenio in Via di Gioia (sabato 20 agosto), passando per gli idoli della generazione Z, gli Psicologi (venerdì 26 agosto) e l’icona di stile, cantante e attrice Drusilla Foer (sabato 27 agosto).Nelle prossime settimane verrà svelato l’ultimo nome che completerà il cartellone e farà parte della proposta teatrale.I biglietti per gli spettacoli della rassegna – organizzata da FVG Music Live e VignaPR, in collaborazione con il Comune di Lignano e PromoTurismoFVG – sono acquistabili online su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati Ticketone.Il programma di eventi è disponibile sul sito www.fvgmusiclive.it e sui canali social della rassegna (www.facebook.com/nottinarena e www.instagram.com/nottinarena).