Con 'Tamara Drewe – Tradimenti all’inglese' riparte CinemaDivino

Giovedì 24 giugno ripartono gli eventi estivi sotto le stelle e come primo appuntamento ritorna - ormai alla sua settima edizione - CinemaDivino Friuli Venezia Giulia, organizzata da Cinemazero e Associazione Le Donne del vino Fvg in collaborazione con Latteria di Aviano.

A inaugurare la rassegna, Tenute Tomasella, cantina di Mansuè che da anni partecipa all’iniziativa capace di creare uno speciale connubio tra le location suggestive del nostro territorio e il grande cinema d’autore. La cantina accoglierà gli ospiti, già a partire dalle 19.30, in un ambiente particolare al confine tra il Veneto e il Friuli, tra la doc delle Grave del Friuli e la doc del Piave.

Una contaminazione di due aree diverse sia per caratteristiche geografiche sia per cultura e tradizioni, che ha saputo cogliere il meglio da entrambe le zone alla ricerca di quei prodotti che portano un vino a essere non solo corretto, ma emozionante. Al termine della degustazione e del consueto tour in cantina, sarà Tamara Drewe – tradimenti all’inglese di Stephen Frears (2010) a dare avvio, cinematograficamente, alla rassegna: una godibilissima commedia, mezza rosa e mezza nera, che esalta la performance di un cast in splendida forma.

Gli appuntamenti con CinemaDivino proseguiranno poi giovedì 01 luglio alla Cantina Principi di Porcia e Brugnera con La cuoca del presidente, giovedì 8 luglio all’ Azienda Agricola Vistorta Brandino Brandolini D’Adda con Il sapore del successo, giovedì 15 luglio all’azienda agricola Pitars con Est – Dittatura last minute – alla presenza di Maurizio Paganelli, produttore e protagonista della storia che ha ispirato il film, giovedì 22 luglio in cantina Borgo dei conti della torre con Grandi bugie tra amici, giovedì 29 luglio all’ Azienda Agricola Modeano con Separati, ma non troppo per concludersi giovedì 5 agosto con Fuori Menù all’azienda agricola Conte Collalto.

La prenotazione all’evento è obbligatoria, proprio per garantire una piacevole serata in armonia e in sicurezza.