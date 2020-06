Con Cinemazero riparte il cinema itinerante

Con l'arrivo dell'estate è tempo di cinema all’aperto e anche per il 2020 Cinemazero non rinuncia a offrire al pubblico una delle sue tante occasioni d’incontro estive: il cinema itinerante!



Si inaugura mercoledì 24 giugno il lungo calendario di appuntamenti cinematografici sotto le stelle, organizzati da Cinemazero e dalle varie amministrazioni locali, che farà tappa in vari comuni del nostro territorio per proporre il meglio dei film in circolazione, offrendo al territorio un ciclo di eventi pensati per garantire socialità ed eventi culturali in un periodo particolare come quello che stiamo vivendo.



Cinquanta le serate sotto le stelle programmate e in continuo aumento, più di sedici i comuni che hanno già aderito all'iniziativa, tra cui Brugnera - la prima a partire questo mercoledì con il capolavoro animato di Lorenzo Mattotti 'La famosa invasione degli orsi in Sicilia' – Pasiano di Pordenone, San Quirino, Sacile e Fontanafredda.



Dopo un lungo periodo di lockdown, in cui abbiamo sentito la mancanza di ogni forma di aggregazione, stiamo pian piano ritornando a una nuova normalità in cui risulta difficile organizzare momenti di socialità, pur constatando il forte bisogno di incontrarsi e di ritornare a vivere momenti in comune.In questo scenario la proposta del cinema itinerante si conferma la scelta più sicura per garantire una visione di qualità, in piena sicurezza, senza rinunciare alla bellezza del cinema sotto le stelle d'estate.Le amministrazioni comunali interessate a organizzare appuntamenti di cinema all’aperto con la consulenza cinematografica e il supporto tecnico di Cinemazero possono scrivere a