Con gli occhi della Croce Rossa

Cosa spinge un essere umano a scegliere di rischiare la propria vita per aiutare gli altri? Come affrontare la questione dell’appartenenza e della ‘casa’? Quando questa cosa diventa problematica di fronte al caos globale? Sono i temi alla base di Dans la mesure de l’impossible, il nuovo spettacolo di Tiago Rodrigues - attore, drammaturgo e regista portoghese, attuale direttore artistico del Festival di Avignone.

Una produzione Comédie de Genève con diversi partner europei, tra cui il Css Teatro stabile di innovazione del Fvg, che dopo le 13 repliche a Ginevra debutta in Italia venerdì 18 e sabato 19 al Palamostre di Udine per la stagione di Contatto. Nella versione originale in francese, inglese e portoghese, con sottotitoli in italiano, lo spettacolo nasce dai contatto e gli incontri degli autore con gli uomini e le donne che hanno fatto del lavoro umanitario la loro professione.

Ispirato dalle testimonianze, Tiago Rodrigues espone i dilemmi di donne e uomini della Croce Rossa che vanno e vengono tra tormentate zone di intervento e un pacifico ritorno ‘a casa’. Guarda il mondo attraverso gli occhi di queste persone chiedendosi, ancora una volta, se sia più giusto tentare di salvare il mondo o romanzarlo, buttarsi nella battaglia o denunciarla, agire direttamente sulla realtà o solo raccontarla.

Foto Magali Dougados