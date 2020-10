Con il Ts Science+Fiction torna anche Education Program

Trieste Science+Fiction Festival, il più importante evento italiano dedicato all’esplorazione della fantascienza e del futuro in programma dal 29 ottobre al 3 novembre dal vivo nel capoluogo giuliano e online su MYmovies, conferma anche per la 20° edizione Education Program, il progetto dedicato a studenti, famiglie e insegnanti con un ricco calendario di eventi dal vivo e online a ingresso gratuito.



Educazione significa crescita, consapevolezza, trasformazione, capacità di immaginare il futuro. L’Education Program (EP), il progetto di educazione nato in seno al centro ricerche e sperimentazioni cinematografiche e audiovisive La Cappella Underground di Trieste, è lo spazio in cui lo studio di saperi e pratiche, sostenuto da un approccio multidisciplinare, consente di intervenire sul cambiamento e il benessere di bambini, ragazzi e adulti. Il suo strumento “di lavoro” sono le immagini, la cui natura riflessiva facilita l’esplorazione profonda delle identità, personali e collettive, delle relazioni, della realtà e delle direttrici del tempo, in tutta la loro complessità.



Con una predilezione per cinema, videogiochi, fumetti e Social Network, EP approda nuovamente al Trieste Science+Fiction Festival confezionando una proposta di eventi in presenza e online, sapendo bene quanto sia brava, la fantascienza, a offrire occasioni per attualizzare i temi dell’educazione e rispondere agli interrogativi che emergono dal quotidiano (come quello, a dir poco bizzarro, che stiamo vivendo). Sono dunque aperte ufficialmente le iscrizioni agli eventi, tutti gratuiti, dell’Education Program dedicato a studenti, docenti e famiglie di tutta Italia.A ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di primo grado di Trieste, una lezione-omaggio che si svolgerà in presenza dal titolo Io, Asimov...100 anni tra i robot in programma martedì 27 ottobre alle ore 8.30 al Cinema Ariston, curata assieme al Sistema Bibliotecario Giuliano, e scandita da letture e visioni sul grande schermo farà conoscere lo scrittore e divulgatore scientifico Isaac Asimov, nell’anno del centenario della sua nascita. Per iscrizioni, scrivere a educazione@lacappellaunderground.orgA studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia, giovedì 29 ottobre alle ore 8:30, e a docenti, educatori, genitori, venerdì 30 ottobre, alle ore 17:00, sarà invece proposta, sulla piattaforma MYmovies la visione online di Jumbo, film d’esordio della regista belga Zoé Wittock e fiaba sci-fi sullo sconvolgente primo amore di un adolescente, in concorso alla 20° edizione del Trieste Science+Fiction. Temi e profondità della vita amorosa e sessuale che fanno di quest’opera una strabiliante istantanea dell’innamoramento e della voglia di trovare un posto nel mondo, saranno esplorati insieme con le psicoterapeute dell’associazione CLIC Trieste e coi critici della rivista LongTake, dopo la visione del film, sulla piattaforma ZOOM del festival. Per iscrizioni, inviare una mail entro giovedì 22 ottobre a educazione@lacappellaunderground.orgVenerdì 30 ottobre alle ore 8:30, l’appuntamento sarà per tutti gli studenti italiani delle scuole superiori di secondo grado in procinto di scegliere il percorso di studio o lavoro da seguire dopo la maturità. In streaming sul canale YouTube del festival sarà infatti possibile seguire la masterclass Destinazione Futuro! dal titolo Shake! Mescolare pensiero, idee, abilità per lavorare nel futuro dove un parterre di professionisti d’eccezione attivi nel nostro paese dimostrerà come “vecchi” e “nuovi” saperi non siano destinati ad annullarsi a vicenda, ma anzi a mescolarsi per raggiungere l’eccellenza nel mercato.A offrire la loro testimonianza ci saranno: l’imprenditrice digitale Oriana Cok del Gruppo Pragma; Marco Cappellini, CEO e co-fondatore di Centrica nonché dal 2015 CEO di VirtuItaly, una startup toscana spin-off di Centrica focalizzata nella produzione di mostre digitali immersive e interattive, come Renaissance Experience; Massimiliano Camillucci, consulente informatico per l’innovazione digitale e co-fondatore del progetto 360° Storytelling, che grazie alla realtà virtuale racconta il Made In Italy come nessuno ha mai fatto prima. Pur essendo libera la partecipazione, si richiede di segnalare la partecipazione delle classi entro giovedì 22 ottobre scrivendo a educazione@lacappellaunderground.orgCompleta l’Education Program del Trieste Science+Fiction Festival, uno speciale percorso di visione di film sulla piattaforma MYmovies che, contrassegnato da particolari tag sul programma ufficiale, consentirà a ragazzi e famiglie di conoscere alcuni dei più affascinanti lungometraggi in concorso e di vivere tutte le emozioni di un festival unico nella scena internazionale. Il programma ufficiale dei film sarà pubblicato sul sito www.sciencefictionfestival.orgPer informazioni e iscrizioni: educazione@lacappellaunderground.org