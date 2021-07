Con la Fvg Orchestra, l’Europa rinasce a partire dalla nostra regione

Per la prima volta, la Fvg Orchestra presenta una propria stagione con un festival internazionale di musica classica organizzato insieme alla European Foundation for Support of Culture - un’organizzazione no profit fondata a Malta dall’imprenditore e filantropo armeno Konstantin Ishkhanov - e la collaborazione di Comune di Tolmezzo e Fondazione Bon. Il festival Accordi Musicali è composto da dieci concerti che dal 17 luglio al 3 agosto porteranno sul palco del ‘Candoni’ di Tolmezzo alcuni tra i compositori sinfonici più celebri come Beethoven, Schubert, Dvorák e Mendelssohn. Il cast di direttori e solisti è degno delle più grandi sale da concerto mondiali e annovera tra i solisti ben quattro vincitori del prestigioso Concorso Regina Elisabetta (i pianisti Denis Kozhuklin e Remi Geniet e i violinisti Andrey Baranov e Ji Young Lim). Da sottolineare altre due star come il violoncellista Steven Isserlis e il pianista Freddy Kempf. Tra i direttori Sergey Smbatyan, Stephan Zilias, Daniel Raiskin e Dmitri Yablonsky, che ha inciso 4 album con la Royal Philharmonic Orchestra. “Solo due mesi fa, un programma come questo sarebbe stato impensabile: è simbolo di quanto tutti gli operatori culturali attendessero una rinascita” – sottolinea il presidente Paolo Petiziol – “Questa è l’Orchestra della regione: rappresenta il Friuli Venezia Giulia in Italia e all’estero e porta con sé importanti responsabilità artistiche, istituzionali e di collaborazione con le altre realtà culturali della Regione. Il festival segna un nuovo passo e l’inizio di nuove collaborazioni nazionali ed europee a cui stiamo già lavorando”. Anche il direttore artistico Claudio Mansutti è orgoglioso del progetto: “La crescita artistica della FVG Orchestra è sotto gli occhi di tutti: solisti, direttori, ospiti, pubblico e critica testimoniano la qualità raggiunta e così anche gli inviti nazionali e internazionali e il sostegno del compositore Alexey Shor, che sarà in ‘residenza’ per l’intero festival”.