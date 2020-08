Con La verde musica alla scoperta di parchi e giardini

Il cartellone del Piccolo Opera Festival del Friuli Venezia Giulia che - sotto la direzione artistica di Gabriele Ribis - porta la musica lirica in luoghi di grande suggestiona della regione, fra castelli, antiche dimore, giardini storici, racchiude anche un’inconsueta e stimolante proposta di concerti raggruppati nella sezione “La verde musica”. Si tratta di vere e proprie visite musicali a giardini storici della regione, con un programma tutto barocco. Ad esibirsi saranno i giovani solisti dell’Accademia per l’Opera di Verona-Polo Nazionale Artistico preparati dal mezzosoprano Sonia Prina. La scaletta, uguale per tutti gli eventi, prevede due momenti musicali, inframezzati dalla visita guidata ai giardini, a cura dell’Ente Regionale Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia.



Quattro gli appuntamenti

Si è iniziato il 24 agosto al Castello di Cordovado con “Sia maledetto Amor”, una serie di stupende cantate di Handel con Marius Bartoccini (cembalo), Massimo Di Stefano (basso), Antonello Dorigo (alto). A Palazzo Lantieri di Gorizia il 31 agosto alle ore 18.00 la musica di Handel e Vivaldi sarà protagonista anche dell’appuntamento “Dolce pur d’amor l’affanno” con il cast composto da Alice Madeddu soprano, Alma Nobuko alto e Marius Bartoccini al cembalo.



alle ore 18.00sarà la volta di “Vorrei baciarti”, con Duetti di Handel, Vivaldi e Monteverdi eseguiti da Pasquale Auricchio soprano, Margherita Sala alto accompagnato al cembalo da Marius Bartoccini.Si chiuderà ilcon “Affetti d’Amor e di Guerra”: musiche di Purcell, Handel e Vivaldi eseguite da Kaori Yamada soprano, Gennaro Di Filippo (basso), Mae Hayashi (mezzosoprano) e Elena Laino (mezzosoprano), accompagnati da Massimo Raccanelli (violoncello), Francesco Lovato (violino), Giacomo Catana (violino) e Alberto Busettini (cembalo). Lo spettacolo sarà gratuito, con obbligo di prenotazione e rientrerà nella manifestazione “Nel Giardino del Doge Manin”.