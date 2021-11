Con Ortoteatro, a Pordenone, spettacoli per bambini e famiglie

Con il mese di novembre riparte la programmazione autunnale dedicata a bambini e famiglie proposta a Pordenone da Ortoteatro e Amministrazione comunale, con il prezioso sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia.



Due saranno gli appuntamenti a pagamento, inseriti nella rassegna “A teatro anch’io”, una vera e propria stagione di prosa a misura di bambino: domenica 7 novembre al teatro parrocchiale di Borgomeduna, dove alle 16.15 verrà presentato lo spettacolo di Ortoteatro “Girotondo intorno al mondo” ideato e portato in scena da Fabio Scaramucci e domenica 5 dicembre nel teatro parrocchiale di Torre (Parrocchia dei santi Ilario e Taziano), dove sempre alle 16.15 la compagnia Aprisogni di Treviso proporrà lo spettacolo “Hansel e Gretel nel bosco di città”. Entrambi gli spettacoli sono prenotabili in prevendita: il prezzo del biglietto è di 5 euro a persona (sconto famiglia di 16 euro per 4 biglietti).



Il mese di dicembre sarà poi caratterizzato dal Natale in Città!, tanti spettacoli nei quartieri a ingresso gratuito, offerti dal Comune di Pordenone: si comincerà giovedì 9 alle 17 alla Sala Parrocchiale del Sacro Cuore, poi sabato 11 alle 10.30 in quella del Beato Odorico, giovedì 16 a Vallenoncello e poi lunedì 17 e mercoledì 29 in Biblioteca civica.



Sabato 18 la mattina a Torre si terrà anche l’ormai consueta Tombola dei libri, guidata da Fabio Scaramucci insieme ai colleghi dell’Ortoteatro: un modo originale e sorprendente di promuovere la lettura divertendosi insieme a giocare.

La partecipazione a tutti gli spettacoli è vincolata al possesso del Green pass o comunque alle norme vigenti al momento dell’evento.