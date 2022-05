Concerti a Palazzo, l’Athanor Guitar Quartet in concerto

Si descrivono come “un meltin' pot d'abete e palissandro, australe e boreale, mascolino e femminino”: sono Maria Francesca Arcidiacono, Elisabetta Biondi, Mario Milosa e Fulvio Sain ovvero l’Athanor Guitar Quartet che sarà protagonista del concerto in programma venerdì 6 maggio alle 17.00 nella Sala Ajace di Palazzo D’Aronco. L’appuntamento, che conclude la rassegna Concerti a Palazzo degli Amici della Musica di Udine, è organizzato dall’Ente Regionale Teatrale.



Il programma scelto per la loro performance nel cuore liberty della città spazia dalle atmosfere madrigalistiche alla musica contemporanea. Si inizia con la Toccata da L’Orfeo di Claudio Monteverdi e, dello stesso autore, il madrigale Sì dolce è il tormento, seguiti dalla Passacaglia di Georg Friedrich Händel, due estratti dalla celebre Suite española op. 47 di Isaac Albéniz e la Danza española n. 1 di Manuel de Falla. Spazio, quindi, al Novecento, con la Cavatina di Stanley Myers e la Villanella a ballo di Roberto De Simone tratto dall’opera teatrale La gatta Cenerentola, per finire con quattro trascinanti brani di Leo Brouwer e Giorgio Tortora.



L’Athanor Guitar Quartet nasce con l’intento di proporre un repertorio multiforme, che spazia dal barocco al contemporaneo, privilegiando opere poco note e trascrizioni di brani nati per formazioni musicali o strumenti diversi. Si è esibito in importanti manifestazioni in Italia e all’estero tra le quali il Festival internazionale di chitarra classica “Enrico Mercatali” di Gorizia, la manifestazione “Il Friuli incontra l’Ungheria” all’Accademia d’Ungheria di Roma, il Festival internazionale di chitarra classica "Valle armonica" a Bale-Valle in Croazia e la 15a “Settimana della lingua italiana nel mondo” all’Università di Heidelberg in Germania. Il Quartetto ha partecipato a diversi concorsi chitarristici ottenendo lusinghieri risultati e nel 2017 ha pubblicato il disco Italiana! con l’etichetta Velut Luna, che è stato presentato anche nel corso del programma Primo movimento di RAI Radio3.Insieme alla flautista Luisa Sello, nel 2018 ha dato vita ad un nuovo progetto musicale con originali arrangiamenti di brani del repertorio antico, moderno e contemporaneo; la formazione si è già esibita con notevole successo in Italia, Serbia, Austria e Slovenia.Biglietto unico 10 euro. La biglietteria in loco aprirà mezz’ora prima del concerto. Per i possessori della FVG Card l’ingresso è gratuito. Informazioni e prenotazioni contattando la biglietteria ERT allo 0432 224246 o all’indirizzo biglietteria@ertfvg.it.