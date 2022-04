Concerti del Conservatorio con l’Orchestra 7.0

Riprendono gli appuntamenti del cartellone primaverile dei “Concerti del Conservatorio”, di scena a Trieste, nella Sala Tartini, curati dal responsabile di produzione Andrea Amendola con il direttore del Conservatorio Sandro Torlontano.



Mercoledì 14 aprile, alle 20.30 in Via Ghega 12, sul palco l’Orchestra 7.0, composta da Riccardo Pitacco (trombone), Aleksandar Lukić (chitarra elettrica), Shunsuke Senda (chitarra elettrica), Denis Canciani (basso elettrico) e Francesco Vattovaz (batteria). In programma musiche di Charles Mingus, John Zorn, Ornette Coleman, Egberto Gismonti, Keith Jarrett, Franco D’Andrea, Lennon/Mc Cartney e altri.



L’accesso è gratuito per tutti i possessori di super Green Pass, con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti. Tel. 040 6724911, info e dettagli www.conts.it.

L’ensemble Orchestra 7.0 viene formato dall’insegnante di Musica d’Insieme Giovanni Maier per approfondire le modalità di composizione, arrangiamento ed esecuzione all’interno di un gruppo di medio organico, nel quale non sono presenti delle sezioni orchestrali di strumenti omogenei come nelle Big Band (nelle quali è necessario talvolta rinunciare ad un po’ delle proprie peculiarità espressive per raggiungere una certa omogeneità di suono), ma dove invece ogni musicista deve contribuire con la propria personalità alla creazione del suono collettivo del gruppo.



Il repertorio della serata è composto interamente da arrangiamenti originali degli allievi di brani del repertorio jazzistico classico e moderno; si è cercato di spaziare in modo trasversale attraverso diversi linguaggi (il jazz, ovviamente, ma anche il pop, il rock, la musica etnica e la musica contemporanea) mantenendo però inalterato l’atteggiamento creativo ed informale che sta alla base della tradizione afro-americana.