Concerti del weekend al Parco di San Valentino di Pordenone

Entra già nel vivo questo weekend il cartellone musicale dell’ “Estate al Parco” promossa al Parco di San Valentino di Pordenone dalla Società Musicale Orchestra e Coro San Marco, grazie al Comune di Pordenone, alla Regione Friuli Venezia Giulia e alla Fondazione Friuli.

Da giugno a settembre un ricco calendario di concerti accompagnerà i pomeriggi e le serate nel verde, grazie ad un’ampia varietà di proposte, ensemble, generi e collaborazioni musicali, che saliranno sul palco dell’area spettacoli appositamente attrezzata anche grazie al sostegno della ditta Marcolin.

Venerdì 11 giugno alle 18 un frizzante pomeriggio musicale con la “Pop Band” di allevi e docenti della Scuola di Musica Città di Pordenone, tra le Associazioni grazie alla cui sinergia è stata costruita questa nuova rassegna estiva. Voci e musica su un repertorio delle migliori canzoni d’autore italiane e internazionali: da Mia Martini ad Aretha Franklin, Geri Halliwell, Simona Molinari, e ancora the Cardigans, gli Hoovephonic, Noa, spaziando tra i generi e gli anni, alla ricerca del migliore sound per una sera d’estate in compagnia della buona musica.



con il repertorio “Anglo-American masterpieces” ad accompagnare la mattinata del Pic-nic Kilometrozero, una manifestazione regionale che in questa data toccherà appunto il polmone verde del San Valentino, unendo i sapori del territorio all’intrattenimento (con molti gruppi ospiti) per tutta la famiglia.In caso di maltempo i concerti saranno annullati. Ingresso gratuito.Informazioni e prenotazioni concerti: concertiocsm@gmail.comsms/whatsapp al n. 333 3015009Info e prenotazioni giornata PicNic Kilometro zero: