Serata in musica a Cividale del Friuli, stasera 10 agosto, per il decimo giorno per i Concerti di musica da camera con "Romeo e Giulietta, amori proibiti".

Appuntamento al Chiostro del Monastero di Santa Maria in Valle a Cividale del Friuli alle ore 21.



Tornano a Cividale gli amatissimi Daniel Rowland e Maja Bogdanovic.

Declinazioni ottocentesche e neoclassiche del mito ripreso da Shakespeare sono ovviamente il cuore di questo concerto. Meno noto è il background emozionale del tempo lento del III quartetto di Čajkovskij, scritto nel lutto per la perdita di un violinista di cui egli era estremamente innamorato. Qui l'aggettivo proibito assume connotati sociali, conoscendo la repressione feroce e ipocrita dell'omosessualità nell'epoca zarista.



Suoneranno Daniel Rowland, violino, Ben Roskams, violino, Jakov Zats, viola,

Maja Bogdanovic, violoncello, Anna Fedorova, pianoforte, Musiche di S. Prokofiev, P.J. Čajkovskij, Fedorov.



Costo biglietto euro 8,00

Info, prenotazioni e biglietti allo 0432731353 Teatro Ristori.

Sarà possibile acquistare i biglietti anche in loco, qualora disponibili. Apertura sede del concerto fin dalle 20.15. Ingresso con green pass e mascherina.