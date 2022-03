Concerti in basilica 2022 guarda al futuro e ai giovani talenti

Il Coro di voci bianche della Scala di Milano, diretto da Bruno Casoni con Marco De Gaspari al pianoforte, sarà il grande protagonista dei Concerti in basilica 2022, tra Aquileia e Grado, cartellone organizzato dalla Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia in collaborazione con il Coro Polifonico di Ruda. Ma quello della Scala non sarà la sola chicca di un festival che si preannuncia di assoluto valore internazionale con una attenzione quest’anno – anno da tutti definito della rinascita dopo due anni di pandemia e la guerra in Europa – rivolta in modo particolare alle formazioni giovanili e agli artisti ‘millennial’ con alle spalle però una intensa attività concertistica di livello mondiale.



Apriranno la stagione – sabato 11 giugno – i Minipolifonici di Trento, diretti da Stefano Chicco, una formazione di voci bianche ormai conosciuta a livello internazionale, già vincitrice di numerosissimi premi ai principali concorsi corali italiani ed europei. Domenica 19 giugno andrà in scena la serata clou con il Coro di voci bianche della Scala di Milano, diretto da Bruno Casoni. Per l’occasione, proporrà un programma sacro con l’accompagnamento al pianoforte del maestro De Gaspari. Il 5 luglio la basilica di Aquileia ospiterà il duo organistico composto da Massimo Migliorin e Roberto Squillaci, due giovanissimi interpreti del ‘principe’ degli strumenti già protagonisti nelle più importanti sale europee.



I Concerti in basilica – che saranno trasmessi in streaming sul sito della Socoba – sono sostenuti dalla regione Friuli Venezia Giulia (Assessorato al Turismo) con il contributo del Mic, della Banca di credito cooperativo di Staranzano e Villesse, della Danieli, della Fondazione Aquileia e di altri sponsor privati. Tutti i concerti avranno inizio alle ore 20.45 e si potrà accedere al luogo sacro fino all'esaurimento dei posti disponibili.