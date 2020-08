Concerti in Basilica rende omaggio a Orlando Dipiazza

Un omaggio al compositore friulano Orlando Dipiazza (1929-2013): lo propone la Società per la conservazione della basilica di Aquileia che, in collaborazione con il Polifonico di Ruda, organizza i Concerti in basilica 2020. Il grande appuntamento è in programma nella chiesa madre del Friuli sabato 5 settembre con inizio alle ore 20.45. Protagonisti saranno due tra i cori giovanili più apprezzati e premiati d’Italia: il coro Artemìa di Torviscosa diretto da Denis Monte e il coro Aurora di Bastia Umbra diretto da Stefania Piccardi. Tutto incentrato sulla musica di Dipiazza ovviamente il concerto che, nella prima parte, prevede l’esecuzione di due mottetti ad opera del coro Artemìa, mentre nella seconda parte sarà dato spazio al coro ospite. Manuel Buttus leggerà poi il commento sull’arte di Dipiazza proposto dal maestro Giovanni Acciai e recentemente pubblicato su una rivista specializzata. Poi i due cori insieme proporranno per il gran finale il Magnificat e la Messa breve del compositore aiellese.



Il Coro Aurora è un coro di voci bianche e giovanili di Bastia Umbra (PG), fondato nel 2006 nell’ambito dell’Associazione Corale Città di Bastia, con la finalità di avvicinare i bambini alle meraviglie del canto corale. Ha al suo attivo numerosi interventi in manifestazioni culturali e partecipa a rassegne, festivals e concorsi nel territorio nazionale, dedicando la propria attività ad un repertorio sacro e profano. L'intento della fondatrice e direttrice, Stefania Piccardi, è quello di catturare l'attenzione dei bambini e ragazzi, di motivarli e gettare le fondamenta necessarie per la pratica del canto corale: intonazione, vocalità, studio e lettura della partitura, affinamento dell'orecchio musicale attraverso l'ascolto e l’esecuzione di opere in stili ed epoche diverse. Ha collaborato con l’ARCUM e la Regione Umbria, come coro laboratorio, al Corso teorico e pratico di direzione di coro Gestualità e comunicazione, tenuto da Enrico Miaroma. Scelto dalla Commissione Artistica del Centro Attività Musicali Aureliano di Roma, ha eseguito alla IX Rassegna Primesecuzioni a Roma, la prima esecuzione della composizione Semi di Suono di Andrea Basevi, su testo di Roberto Piumini e alla X Rassegna, la prima esecuzione del brano Un tipo losco di Cristina Ganzerla, su testo di Luciano Prandini. Ha effettuato cinque incisioni discografiche: “Abbracci di Note”, raccolta di canti profani di autori vari; “Batticuore e altre emozioni” e “In tasca a Blu” su testi di Roberto Piumini musicati da Andrea Basevi, ”Take these wings and learn to fly” con brani sacri e profani di autori contemporanei e “GiroGiroCanto 6” allegato alla raccolta di 23 brani edita dalla Feniarco. Ha partecipato al 5° Festival Giovani musicisti in Orchestra presso la Sala Sinopoli - Auditorium Parco della Musica di Roma, presentando un programma a cappella e con pianoforte ed eseguendo, al termine della manifestazione, insieme alla Junior Orchestra di S. Cecilia diretta dal Maestro Antonio Pantaneschi, l’Inno alla gioia di Ludwig van Beethoven. E’ stato coro laboratorio, per i direttori allievi dell’Accademia Fosco Corti di Torino coordinata da Dario Tabbia. Ha registrato un concerto per il canale televisivo nazionale americano PBS, con il tenore Frate Alessandro Brustenghi presso la Basilica Superiore di San Francesco di Assisi. Realizza annualmente, nel mese di ottobre, una Rassegna nazionale di cori di voci bianche e giovanili, occasione di confronto con realtà regionali e nazionali. Ha vinto primi premi ai più importanti concorsi corali nazionali ed internazionali.Il Piccolo Coro Artemìa ha partecipato a concerti, rassegne e festival corali in Italia e all'estero (Austria, Slovenia, Repubblica Ceca, Ungheria, Belgio, Gran Bretagna, Scozia e Canada). Dal 2004 collabora con Elisa per la realizzazione di diversi concerti e produzioni musicali (Lotus Tour, Soundtrack Tour, Ivy Tour I&II, Italia Loves Emilia-Campovolo, Amici a Cividale, Together Here We Are-Arena di Verona, Ivy, Steppin' on Water, Luce in Cattedrale-Duomo Milano). Ha condiviso il palco in diverse occasioni cantando con artisti come Luciano Ligabue, Mario Biondi, The Kolors, Fabri Fibra, Luca Carboni, Francesco De Gregori, Jack Savoretti, The Leading Guy. Nel 2011, 2015 e 2019 si aggiudica la fascia di eccellenza e il Gran Premio di eccellenza (nel 2011) alla manifestazione Corovivo. A Maggio 2015 vince il Primo Premio nella categoria musiche d'autore al 39° Concorso Corale Nazionale di Vittorio Veneto. A Luglio 2015 ha rappresentato la coralità giovanile friulana al progetto Vivaio di Voci presso Padiglione Italia a Expo 2015. A Maggio 2017 si aggiudica il Primo Premio e il Gran Premio al 5° Concorso Internazionale Città di Palmanova e il Primo Premio nella categoria Cori Giovanili al 9° Concorso Nazionale “Il Garda in Coro” di Malcesine. Nel Novembre 2017 si aggiudica il Secondo Premio al Concorso Polifonico Nazionale di Arezzo.