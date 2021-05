Concerto bilingue con gli Anakrousis Six

Venerdì 21 maggio, con inizio alle 17, si terrà sulla pagina Youtube del Kulturni dom di Gorizia (Youtu.be/J_64TT7ZJA0), il concerto on-line del gruppo vocale Anakrousis Six di Trieste, il quale proporrà una selezione dei suoi brani più famosi. “Lasciatevi trasportare in un particolare viaggio musicale” è l’inno dell’unico gruppo della comunità slovena in Italia che esegue musica leggera esclusivamente a cappella. Il gruppo triestino Anakrousis Six è composto dai seguenti cantanti: Erika Labiani, Jasna Gornik, Nicole Gustini, Erik Solinas e Matija Kralj. Il direttore artistico del progetto è il maestro Jari Jarc di Doberdò del lago.



L’evento è promosso dalla cooperativa culturale Maja di Gorizia (nell’ambito del festival musicale “Across the border 2021”), in collaborazione con il Kulturni dom di Gorizia e con il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia, dei Comuni di Gorizia e Nova Gorica e dell’Unione culturale economica slovena.