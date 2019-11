Concerto con l'organo di Leonardo da Vinci

Martedì 12 novembre 2019 alle ore 19.30, si terrà presso la corte Coronini di Šempeter pri Gorici (San Pietro presso Nova Gorica) in Piazza Ivan Rob (Slovenia), nel 500° anniversario dalla scomparsa di Leonardo da Vinci, il concerto introduttivo del festival internazionale della fisarmonica “Harmonikada 2019” dal titolo “L’organo portativo di Leonardo da Vinci, con il fisarmonicista triestino Aleksander Ipavec - Ipo e della pianista Paola Chiabudini (cembalo).



Ingresso: in prevendita presso i punti vendita Eventim € 10,00; presso il luogo dell’evento (un’ora prima) € 12,00. Informazioni: www.facebook.com/harmonikada.



La serata è promossa dal circolo culturale KREA di Nova Gorica, in collaborazione con il Kulturni dom di Gorizia (nell’ambito del progetto Leonardo senza confini 2019) e la cooperativa culturale Maja di Gorizia (rassegna musicale “Across the border”), con il patrocinio dei Comuni di Nova Gorica, Gorizia e Šempeter e della Regione Fvg.