Concerto del Gruppo Corale Ars Musica per gli ospiti della Casa di Riposo Angelo Culot

Sabato 11 settembre 2021, alle ore 17.30, a Gorizia, il Gruppo Corale Ars Musica di Gorizia, diretto dal Maestro Lucio Rapaccioli, presenterà un concerto presso il Parco della Casa di Riposo Angelo Culot di Lucinico (Via Brigata Re n° 31).



La serata, inserita nel calendario della Stagione Concertistica itinerante “Note in Città 2021”, è promossa dal Centro Chitarristico Mauro Giuliani di Gorizia, con il contributo del Comune di Gorizia e della Regione Friuli Venezia Giulia.



Il concerto è articolato in due parti. Nella prima parte il Coro eseguirà composizioni che spaziano dal classico madrigale italiano ai madrigali inglesi, dalla villotta italiana alla chanson francese e fiamminga. I testi sono tutti incentrati sull’esaltazione della bellezza, sull’amore e i suoi tormenti, temi caratteristici di tutta la produzione musicale profana del periodo rinascimentale. Nella seconda parte saranno eseguiti brani appartenenti alla tradizione musicale locale. Il Gruppo Corale Ars Musica sarà accompagnato dal Maestro Giulio Chiandetti (con il liuto, la viola da gamba o la fisarmonica) e dal corista Matteo Margarone alle percussioni.



Il Gruppo Corale Ars Musica è attivo nella nostra regione dal 1977. In questi anni ha partecipato a concorsi di canto corale nazionali e internazionali e si è dedicato alla realizzazione di diversi progetti musicali (“Palestrina e i compositori del ‘500; Notturni, lieder e sonate: Mozart e la musica da camera”; “Testi poetici in composizioni per coro e chitarra: James Joyce e Lope de Vega”; “Il sole che nasce: Riti e tradizioni delle festività legate al solstizio d’inverno” e “Voci del Nord”, dedicato alla musica inglese dal rinascimento ad oggi). Nel 2014 il Gruppo corale ha eseguito nella Franziskanerkirche di Salisburgo nella la Missa Brevis Oratio di G.G.Gastoldi e nel 2015 ha partecipato al Mittelfest di Cividale. Nel 2018 ha presentato in Friuli e in Lombardia il concerto “Gioia sublime, penoso tormento”, con l’accompagnamento alla chitarra dai Maestri Giulio Chiandetti e Fulvio Sain. Nel 2019 il Coro ha proposto in regione due progetti: "Le dame, i cavalier, l’arme e gli amori" e “La musica nel tempo di Leonardo”, ideato per commemorare Leonardo da Vinci nel 500° anniversario della sua morte.Giulio Chiandetti, chitarrista goriziano, si è diplomato a pieni voti e lode al Conservatorio "G.Tartini" di Trieste, sotto la guida di Bruno Tonazzi. Si è perfezionato in seguito con Ruggero Chiesa, frequentando inoltre numerosi corsi tenuti da concertisti di chiara fama come B.Davezac, A.Diaz, J.Tomas e per la musica antica J.Hinohosa e H.Smith. Diplomatosi anche in pianoforte, ha poi seguito i corsi di composizione. Vincitore di concorsi nazionali di chitarra, ha ben presto intrapreso una rilevante attività concertistica in Italia ed all’estero (Francia, Slovenia, Grecia, Germania, Egitto, Finlandia, U.S.A. ed Ucraina) riportando ovunque lusinghieri consensi di critica e di pubblico. Ha registrato per diverse emittenti radiotelevisive italiane e straniere. Alcuni compositori gli hanno dedicato propri lavori. Molto attivo nella musica da camera, collabora con diversi cantanti.Il Concerto è a ingresso libero, ma i posti sono limitati. Per la prenotazione dei posti contattare il seguente numero: 0481/383377.