Concerto dell'Avvento nel duomo di Tarcento

Sabato 18 dicembre il Duomo di San Pietro Apostolo di Tarcento ospiterà il “Concerto dell’Avvento”, promosso da ArsNova FVG, in collaborazione con la Corale San Pietro Apostolo di Tarcento, l’Accademia Organistica Udinese, e con il patrocinio del Comune di Tarcento. Saranno protagonisti l’Ensemble Antiqua e la giovane arpista Virginia Pestugia, con musiche di Johann Pachelbel, Georg Friedrich Händel e Wolfgang Amadeus Mozart.



Il concerto, che avrà inizio alle ore 20.45, vedrà la partecipazione straordinaria del maestro Beppino Delle Vedove, che eseguirà all’organo brani di Johann Sebastian Bach e Max Reger. La presenza del maestro Delle Vedove avrà anche lo scopo di valorizzare l’organo del Duomo di San Pietro Apostolo, realizzato nel 1908 dalla ditta Domenico Malvestio & Figlio di Padova e restaurato da Gustavo Zanin nel 1983, nonché di promuovere un nuovo progetto di restauro di questo nobile e prezioso strumento.



L’organizzazione del concerto nel Duomo di San Pietro Apostolo è stata resa possibile grazie alla disponibilità di Monsignor Duilio Corgnali.Beppino Delle Vedove, nato a Udine, ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatorio del capoluogo friulano diplomandosi in Organo e Composizione Organistica e in Clavicembalo. Già docente presso i Conservatori di Piacenza, Cagliari e Palermo, dal 1998 è titolare di cattedra di Organo e Composizione Organistica presso il Conservatorio Statale di Musica «Jacopo Tomadini» di Udine, dove ha ricoperto anche la carica di vice-direttore dal 2015 al 2017. Svolge attività solistica in Italia ed all’estero (Austria, Slovenia, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Germania, Svizzera, Lettonia, Belgio, Lussemburgo, Francia, Portogallo, Canada e Stati Uniti) con successo di critica e di pubblico. Ha suonato per l’inaugurazione di organi nuovi e per il restauro di organi antichi. È stato membro di giuria in concorsi nazionali ed internazionali di esecuzione organistica. Dal 2004 è organista titolare della Cattedrale di Udine.Nel 2007 ha fondato l’Associazione «Accademia Organistica Udinese» per la valorizzazione del patrimonio organario del Friuli; è ideatore e direttore artistico del Festival Organistico Internazionale Friulano «Giovanni Battista Candotti». Virginia Pestugia, nata nel 1999 a Treviso, ha iniziato lo studio dell’arpa con la maestra Alessandra Trentin. Ha conseguito il diploma accademico di primo livello con il massimo dei voti e la lode presso Conservatorio Statale di Musica «Jacopo Tomadini» di Udine sotto la guida della maestra Patrizia Tassini. Da ottobre 2018 fa parte della orchestra stabile «Ventaglio d’Arpe» diretta dalla maestra Patrizia Tassini. Ha partecipato a numerosi concorsi nazionali ed internazionali.L’Ensemble Antiqua è un gruppo d’archi formato da giovani musicisti provenienti dalla nostra regione. Diretto dal maestro Marco Zanettovich, l’ensemble ha esordito nel 2020 nell’ambito della prima edizione della rassegna «Estate Barocca» a Tarcento. L’ingresso all’evento è libero, per informazioni: telefonare al 335 8011442 o scrivere a arsnovafvg@gmail.com.