Concerto dell'Epifania 2022 della Banda Cittadina di Muggia

Il 6 gennaio 2022 ritorna in presenza il tradizionale concerto di buon augurio della Banda Cittadina di Muggia “Amici della Musica”. Essendo una "ripartenza", la Banda ripartirà dalla... marcia. "La Marcia fa spettacolo, Bentornata Befana!" è il titolo dello spettacolo in programma per l'Epifania al Teatro Verdi di Muggia.

Per l'occasione, la Banda cittadina di Muggia "Amici della musica" proporrà una selezione delle più belle e significative composizioni in due quarti che sono state scritte per questo tipo di organico dal '700 ad oggi: da Haendel a Verdi, da Gounod a Johann Strauss, per approdare al '900 con frizzanti e impegnative pagine (tra cui alcune in prima esecuzione) di Nino Rota, Henry Mancini e John Williams, per giungere infine a titoli con nuovi ed piacevoli effetti speciali. Grazie a un programma particolarmente variegatio, i 35 "amici della musica" presenti sul palco, diretti da Andrea Sfetez (in formazione ridotta causa restrizioni sanitarie) potranno accontentare davvero tutti. Con il sorriso sulle labbra.

Sipario alle 17.30, ingresso libero contingentato secondo le normative vigenti.

"Dopo un lungo periodo di chiusura forzata dalla pandemia, il 6 gennaio 2022 la Banda Cittadina di Muggia - dichiara Ferdinando Parlato, Presidente della Banda Cittadina di Muggia - Amici della Musica - si presenta in formazione ridotta (vedi restrizioni Covid) ma con l'entusiasmo di riprendere il rapporto con il suo pubblico e coinvolgerlo in uno spettacolo che dia gioia, voglia di vivere e speranza per un futuro migliore. Con queste emozioni la Banda Cittadina di Muggia augura a tutti i muggesani un Buon Anno 2022 foriero di belle novità".



Il concerto è dedicato alla memoria di Adelio Sfetez, grande promotore della vita sociale e musicale di Muggia.