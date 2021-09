Concerto dell'Orchestra Filarmonica Città di Monfalcone

L’Orchestra Filarmonica Città di Monfalcone ritorna dal suo pubblico dopo la pausa estiva con un gran concerto al Teatro Comunale di Monfalcone che si terrà domenica 12 settembre alle ore 20.30, realizzato con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e in partnership con il Comune di Monfalcone

(prenotazioni alla biglietteria del Teatro, dalle 17.00 alle 19.00, accesso con “Green Pass”).



Il concerto aprirà con il quartetto “Crisantemi” di Giacomo Puccini, originale per quartetto ma qui presentato per orchestra d’archi, scritto nel 1890, in occasione della morte di Amedeo di Savoia, duca d’Aosta, figlio dell’allora re d’Italia Vittorio Emanuele II, di cui Puccini utilizzò la musica nell’ultimo atto della prima opera di grande successo, Manon Lescaut (1892); a seguire la Serenade in mi minore per orchestra d'archi, op. 20 di Edward Elgar, composta nel 1892 e contraddistinta da un cordiale e affettuoso lirismo, rivelatore di uno stile creativo dai gusti raffinati e aristocratici, nel contesto di un discorso fluido scorrevole e secondo un tipo di scrittura formalmente chiara e sentimentalmente comunicativa; concludono la prima parte orchestrale le Danze popolari rumene di Béla Bartók, composte per pianoforte nel 1915 e trascritte poi per orchestra nel 1917, basate sugli antichi modi ecclesiastici o greci o anche su scale più primitive, piacevoli e musicalmente estroverse nei loro ritmi caratteristici.



A chiudere la serata verrà eseguito il Concerto n. 1 in mi minore per pianoforte e orchestra, Op. 11 di Fryderyk Chopin, interpretato da Konstandin Tashko, pianista albanese e studente al Conservatorio di Musica “G. Tartini” di Trieste, già vincitore di oltre 30 premi internazionali in tutta Europa e che vanta già un ampio curriculum di significative esibizioni.Il maestro Kostandin Tashko ha vinto, fra gli altri, il Grand Prix "Premio Antonio Salieri 2017", il 10th Young Pianist of the North (Newcastle), il Premio Stefano Marizza 2019 e si è aggiudicato la piazza d’onore al Premio Delle Arti 2018 organizzato dal MIUR. É stato solista con le orchestre della RTSO, dell'ARTEVE, e con i Virtuosi Italiani diretti dal Maestro Alberto Martini. Si è recentemente esibito al Teatro Lirico G. Verdi di Trieste nell’ambito della rassegna “Giovani Talenti”.L’Orchestra Filarmonica “Città di Monfalcone” è diretta dal M° Cristina Semeraro, diplomata in Violino presso il Conservatorio "G. Tartini" di Trieste, in Canto al Conservatorio "J. Tomadini" di Udine ed in Direzione d'Orchestra presso la "Regia Accademia Filarmonica" di Bologna. È docente e Direttore Artistico dell'Accademia di Musica e Canto Corale di Trieste nonché Maestro del Coro di Voci Bianche “I Piccoli Cantori della Città di Trieste”. Dal 2014 è direttore artistico dell’Orchestra Filarmonica “Città di Monfalcone”, con cui ha eseguito il Requiem di Mozart, la Messa di Gloria di Puccini, i Concerti di Capodanno 2017 e 2018, la Quinta e la Settima Sinfonia, la Fantasia Corale op. 80 e il Concerto per pianoforte e orchestra n.5 “Imperatore” di Beethoven, il Budavàri Te Deum e le Danze di Galanta di Zoltán Kodály, l’opera Brundibar di Hans Krasa.