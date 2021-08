Concerto della Roggia con Luisa Sello

“Luisa Sello & Naonis/Donatello orchestra“ presentano il Concerto della Roggia, giovedì 2 settembre, nella Basilica di Santa Eufemia a Grado.

Una delle più straordinarie flautiste internazionali, Luisa Sello, sarà la protagonista del nuovo appuntamento di “Musica a 4 Stelle”, la stagione musicale che si snoda durante l’intero arco dell’estate a Grado da giugno fino a settembre. Flautista di fama mondiale originaria di Udine, Luisa Sello vanta un incredibile palmarès di concerti che l’ hanno vista protagonista nei principali teatri del mondo, dagli Stati Uniti, del Giappone, fino al remote città della Cina , della Tahilandia e della Russia. Sono altresì note le sue collaborazioni con artisti di altrettanta fama fra cui Andras Adorjan, Nicola Mazzanti e Bruno Canino con il quale ha recentemente inciso il suo ultimo CD per flauto e pianoforte. Pe la serata gradese l’artista sarà accompagnata dalla Naonis/Donatello orchestra di Pordenone sotto la guida di Giorgio Tortora, del quale presenterà il “Concerto della Roggia” , una chicca che al debutto avvenuto pochi mesi orsono al Teatro Giovanni da Udine ha suscitato l’interesse della critica specializzata oltre al successo di pubblico.



Il “Concerto della Roggia” è ispirato alla città di Udine e - successivamente all’esecuzione gradese – inizierà un viaggio musicale nel mondo essendo già stato richiesto da importanti istituzioni concertistiche. Il concerto di giovedì darà inoltre la possibilità di mettere in luce un’ altra giovane flautista originaria dell’ isontino, Sara Brumat neodiplomata al Conservatorio “Tartini” con il massimo dei voti e discepola della stessa Luisa Sello con la quale eseguirà il celebre Concerto per 2 flauti e orchestra di Antonio Vivaldi.L’accesso alla manifestazione è come sempre libero grazie all’impegno dell’ Assessore Sara Polo che tanto si è spesa in questi anni in difesa della Cultura, tuttavia si consiglia di arrivare con un piccolo anticipo alla Basilica (dove si svolgerà la manifestazione) in quanto le norme Anticovid19 consentono l’accesso a sole 120 persone. Orario d’inizio 21.00.