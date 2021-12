Concerto di beneficienza al Politeama Rossetti

Nell’imminenza delle festività il talento di una stella internazionale e madrina come il celebre mezzosoprano triestino Daniela Barcellona si intreccia a quello di molti giovani artisti, nel concerto “Un dono di Natale. Daniela Barcellona e le giovani stelle”, in scena domenica 19 dicembre alle ore 18 al Politeama Rossetti.



Così la musica, il canto e la danza si fanno strumento per aiutare un’eccellenza della città, l’Ospedale Infantile “Burlo Garofolo” che potrà contare su una efficiente apparecchiatura per il reparto di radiologia. A questo fine i fondi raccolti nella serata benefica organizzata dal Rotary International e dal Lions International in collaborazione con il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia.



Daniela Barcellona acclamata nei più importanti teatri del mondo, onorerà con la sua presenza il Politeama, assieme alla FVG Orchestra diretta dal Maestro Alessandro Vitiello e ad eccellenti giovani solisti: Alberto Olivo (pianoforte), Kimika Yamagiwa (mezzosoprano), Claudia Mavilia (soprano), Giada Visentin (violino).



Presentati da Daniela Ferletta, gli artisti condurranno il pubblico attraverso un repertorio sognante con il filo rosso dello “Schiaccianoci” di Tchaikovsky e un finale in tema col Natale: si ascolteranno musiche di Tchaikovsky, Bizet, Rossini, Taralli, Puccini, Saint-Säens, Offenbach…Prezioso anche l’apporto dei più giovani: gli allievi delle scuole di danza Cenacolo Arabesque di Ronchi dei Legionari, Tersicore di Monfalcone, Danza Di.E.Ci. e A.S.D Ventaglio di Trieste ed ha assicurato la sua presenza Angelo Menolascina del corpo di ballo dell’Arena di Verona.Un momento di particolare emozione sarà poi quello assicurato dai deliziosi Piccoli Cantori della città di Trieste che eseguiranno in anteprima mondiale un brano su musica di Marco Taralli e versi di Pino Roveredo, diretti da Cristina Semeraro.La serata è sostenuta anche da Fondazione Ernesto Illy, Samer & Co. Shipping spa, Bliz (Concessionarie Peugeot, DS e Citroën) ed Urban Real Estate.Sono disponibili ancora alcuni biglietti - con prezzi da 20 a 50 euro - alla Biglietteria del Politeama Rossetti, agli altri consueti punti vendita, o tramite il sito www.ilrossetti.it. L'ingresso in sala sarà consentito solo ai titolari di certificazione “Super Green Pass”. Informazioni anche al numero del Teatro 040.3593511.