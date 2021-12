Concerto di canti natalizi slavi al Kulturni dom

Martedì 21 dicembre, con inizio alle 20, come da tradizione, il Kulturni dom di Gorizia (Via Brass 20), organizza anche quest’anno il concerto “Auguri in musica 2022”, dal titolo “Canti natalizi slavi”. Nell’occasione si esibiranno sul palco del Kulturni dom il fisarmonicista triestino Aleksander Ipavec – Ipo (Trio Etnoploc) e il tenore sloveno Vladimir Čadež di Nova Gorica.

Nel ruolo di ospite d'onore, introdurrà la serata il noto fisarmonicista ucraino Ljubomir Bogoslavec.



L’evento musicale è proposto dal Kulturni dom di Gorizia e dalla cooperativa culturale Maja (rassegna Across the border 2021), in collaborazione con la Glasbena matica di Gorizia, l’Unione circoli culturali sloveni (Zskd) di Gorizia, e il Kulturni dom di Nova Gorica, e con il patrocinio della Regine FVG, Comune di Gorizia, l’Unione culturale economica slovena (Skgz) e la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia,.



L’entrata è ad offerta libera e tutti i fondi raccolti saranno devoluti in beneficenza. I promotori raccomandano la prenotazione (tel. 0481.33288 – info@kulturnidom.it ) e il rispetto delle norme vigenti anti Covid-19: Super Green pass, distanziamento, mascherine protettive, ecc.