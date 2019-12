Concerto di Capodanno con il Quintetto Casa delle Arti

Mercoledì 1° gennaio la rassegna “Concerti Aperitivo” si concluderà con il Concerto di Capodanno proposto dal Quintetto Casa delle Arti, che si terrà alle 17 a Gorizia, presso la Sala Concerti di Palazzo De Grazia.

Il Quintetto Casa delle Arti, composto da Giovanni Di Lena (violino), Claudio Mucin (violino II), Emma Anna Kriznic (viola), Federico Pellaschiar (violoncello) e Marco Di Lena (chitarra), nasce dall’idea del maestro Claudio Pio Liviero di creare un gruppo formato da giovani musicisti in carriera della regione, alcuni formatisi anche all’interno delle mura dell’ex Fondazione Musicale città di Gorizia. Il complesso, di recente formazione, ha già avuto modo di esibirsi nel goriziano per l’inaugurazione del Festival del Folklore 2019 ottenendo il favore del pubblico. L’organico proposto dall’ensemble è costituito da un quartetto d’archi (violino, violino, II, viola e violoncello), accostato alla chitarra classica, unione molto interessante per i risultati timbrici che si generano.

Il repertorio per questa particolare formazione spazia dalla musica barocca alla musica Contemporanea, con diverse pagine originali scritte nelle varie epoche da compositori come Boccherini, Giuliani, Castelnuovo Tedesco e altri autori. In particolare, nel programma proposto a Gorizia, il Quintetto eseguirà due Concerti per chitarra e orchestra d’archi di Antonio Vivaldi (RV 93 e RV 425) e il Quintetto in Re Maggiore G 448 di Luigi Boccherini.

La rassegna Concerti aperitivo a Palazzo De Grazia, ideata e organizzata dall’Associazione Casa delle Arti, è realizzata grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale di Gorizia, in collaborazione con l’Associazione Centro Chitarristico Mauro Giuliani. Al termine del concerto sarà offerto al pubblico un aperitivo per festeggiare il nuovo anno.