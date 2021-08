Concerto di mezzanotte in Corte Morpurgo a Udine

Il giorno venerdì 27 agosto si terrà nella splendida cornice di Corte Morpurgo a Udine (via Savorgnana, 10) il concerto di mezzanotte organizzato dall’Associazione RiMe MuTe, nel quale si esibirà il brillante duo pianistico “En blanc et noir” nato nel 2017 da un'idea di Matteo Di Bella e Lorenzo Ritacco, due premiati e talentuosi pianisti classe 2001.



Amici da lunga data e con più di dieci anni di esperienza musicale alle spalle, hanno deciso di intraprendere questo progetto per portare in voga il repertorio per due pianoforti, un'interpretazione di grande fascino ad oggi molto sottovalutata. Eseguiranno musiche di J. Brahms, S.V. Rachmaninov e C. Saint-Saënt. Questo concerto è stato organizzato per valorizzare le realtà cameristiche, meno conosciute ma di altrettanto valore rispetto a quelle solistiche, e per dare visibilità ai giovani musicisti under-35. Ai presenti, per un effetto scenico di particolare effetto, è richiesto di indossare indumenti monocolore in bianco o in nero.



In caso di maltempo il concerto si terrà al teatro San Giorgio di Udine.