Concerto di Natale a Gemona e a San Giorgio

Un classico di Natale… non troppo classico. Giovedì 22 dicembre, alle 21, al Teatro Sociale di Gemona del Friuli per la Stagione dell’Ert Fvg e il giorno successivo, venerdì 23 dicembre, alle 20.45, all’Auditorium San Zorz di San Giorgio di Nogaro con il sostegno del Comune è in programma il Concerto di Natale dell’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani e dell’Unione delle Società Corali Friulane.

Una grande produzione festiva che vede la virtuosa collaborazione tra l’unica orchestra under 35 della Regione e due dei cori di voci bianche più importanti a livello nazionale: il Coro Giovani Voci Artemìa di Torviscosa e il Coro Vocinvolo di Udine. Sul palco salirà una compagine inedita, legata dalla passione per la musica, che lavora insieme per la prima volta, unendo competenze e una brillante energia giovanile. A dirigere l’orchestra il Maestro Walter Themel, apprezzato proprio per le spiccate doti di trasmissione della musica ai più giovani, mentre completa il nutrito parterre di protagonisti della serata la soprano Laura Ulloa, vincitrice del Premio nazionale delle arti per la lirica del 2020.

Il programma vede protagonista della prima parte della serata l’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani che presenterà una delle più note Suites orchestrali di Johann Sebastian Bach, notevole per la suggestiva serie di danze settecentesche presentate e per il ruolo predominante dato al flauto solista. L'ensemble al completo sarà protagonista della seconda parte della serata nella quale ascolteremo le 20 Christmas Polish Carols di Witold Lutoslawski, geniale esempio di contaminazione tra tradizione e modernità. Le melodie popolari polacche, infatti, vengono presentate dal coro e dal soprano in maniera assolutamente fedele agli originali. Ciò che cambia è invece l’accompagnamento orchestrale, creato ex novo dal compositore e capace di far assumere di volta in volta ai singoli canti sfaccettature affascinanti e sempre nuove. I brani, originariamente in polacco, verranno presentati in una traduzione inglese (autorizzata dall’autore), che ne mantiene intatti il suono, l’atmosfera e la cantabilità.

Il concerto di Gemona del Friuli è inserito, dunque, nella programmazione della Stagione 2022/2023 dell’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia. E’ possibile acquistare i biglietti online su ertfvg.vivaticket.it oppure in teatro il giorno prima del concerto dalle ore 17 alle 19 e la sera stessa dalle 20. La serata di San Giorgio di Nogaro è organizzata dal Comune con Biblioteca Villa Dora ed è offerta liberamente al pubblico. Maggiori informazioni su www.filarmonicifriulani.com

Coro Giovani Voci Artemìa - Il coro Giovani Voci Artemìa è composto da ragazze dai 10 ai 16 anni provenienti dai corsi di propedeutica musicale e voci bianche: una formazione corale in continua evoluzione ma sempre con l’obiettivo di curare e perfezionare la propria voce. Il repertorio spazia dalla musica d’autore ai canti popolari cercando di appassionare le nuove generazioni al canto corale e alla bellezza di “fare musica insieme”.

Coro VocinVolo - Il Coro VocinVolo nasce nel 2006 all’interno della scuola di musica Ritmea di Udine. Composto da una cinquantina di elementi, la cui età è compresa fra gli 8 e i 20 anni, è diretto fin dalla sua fondazione, dalla prof.ssa Lucia Follador. I coristi sono seguiti costantemente da una vera e propria equipe di professionisti, composta, oltre che dal suo Direttore Artistico e Musicale, dal Compositore e Pianista Alessio Domini e dall’Assistente Valeria D’Angelo, da una Vocal Coach, un Medico Otorinolaringoiatra e una Logopedista, che curano la voce sotto tutti gli aspetti.

Laura Ulloa - Premio Nazionale delle Arti 2020 assegnato dal MIUR, nella sezione di canto lirico, Laura Ulloa è nata a L’Avana (Cuba). Diplomatasi al Conservatorio “J. Tomadini” di Udine, Ulloa è già brillantemente avviata alla carriera lirica, tra le esperienze di maggior rilievo la partecipazione alla prima edizione della Bottega Donizetti del Teatro Donizetti di Bergamo (2021). Da ottobre 2021 forma parte dell’Accademia di alto perfezionamento (YAP) del Teatro San Carlo di Napoli sotto la guida del soprano Mariella Devia.

Walter Themel - Diplomato in Composizione con il M° Daniele Zanettovich, Organo e Composizione organistica, Musica corale e Direzione di coro, ai Conservatori di Udine e Venezia, si è perfezionato in Direzione d’Orchestra con i Maestri Franco Ferrara e con Sergiu Celibidache. Lunga e ricca è l’esperienza come direttore d’orchestra in concerti di musica sinfonica, corale e sinfonico-corali nei principali centri del Friuli Venezia Giulia e ha diretto numerose formazioni in Italia e all’estero.

Orchestra giovanile Filarmonici Friulani - Unica orchestra nel panorama del Triveneto interamente composta e gestita da Under 35, è riconosciuta e sostenuta dal Ministero della Cultura e dalla Regione FVG. Promotrice della Stagione Diffusa e di altre rassegne sul territorio, l’OFF ha partecipato a oltre 150 concerti, collaborando con artisti affermati ed emergenti di fama internazionale e con alcuni dei festival più rilevanti del territorio come Mittelfest, Concerti in Basilica, Festival di Musica Sacra e altri. Molte le prime esecuzioni di musica inedita, è promotrice del Concorso di Composizione per under 35 “La Gnove Musiche”.