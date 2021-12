Concerto di Natale a Miramare

Sabato 18 dicembre, alle 20, torna il tradizionale Concerto di Natale della Società dei Concerti Trieste, questa volta nella sala del Trono del Museo del Castello di Miramare, che vedrà protagonista il Trio Ravel, composto da giovani diplomati del Conservatorio di Milano: Francesca Marini all’arpa, già prima arpa nell'Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Milano, Giacomo Lucato alla viola, prima viola presso OSCoM, progetto nato all'interno del Conservatorio di Milano, e Lorenzo Messina al flauto, primo flauto dell'Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Milano e vincitore di numerosi riconoscimenti.



È questo il primo concerto proposto dal nuovo direttore artistico della SdC, l'argentino Marco Seco, già al lavoro sulla prossima stagione e sugli eventi collaterali che affiancano e arricchiscono la 90esima stagione.



Il Trio Ravel si è formato nel 2020 all’interno del Conservatorio “G. Verdi” di Milano, conseguendo in breve tempo il Secondo Premio al “World Chamber Music E-Competition 2021”, organizzato dall’Associazione Napolinova, il primo posto nella categoria musica da camera al Premio del Conservatorio “G. Verdi” di Milano e, nel settembre 2021, il Premio assoluto del Conservatorio.



A Trieste suoneranno Claude Debussy, Sonata per viola, flauto e arpa, Jacques Ibert, Deux Interludes, e Maurice Ravel, Sonatine (trascr. per viola, flauto e arpa) .«Il programma della serata - racconta con entusiasmo il violista Giacomo Lucato - si tinge delle infinite sfumature che solo la musica francese può offrire. La Sonata di Debussy è un parco giochi di colori diversi, i timbri degli strumenti si fondono e si allontanano, seguendo un perpetuo alternarsi di reazioni di unione e scissione, che rendono il materiale sonoro una sorta di magma bollente pronto ad esplodere. I due interludi di Ibert sono come il sorbetto al limone fra la portata di pesce e quella di carne. Dai caratteri molto contrastanti l'uno dall'altro, si passa da una riflessione interiore meditativa e malinconica ad un passionale corteggiamento di amanti. Chiudiamo con la Sonatina di Ravel, originaria per pianoforte, proponendola in una trascrizione d'autore che dona al brano nuove vibrazioni e lo rende quasi inedito, tutto da scoprire nella sua graziosa intimità».Il concerto, realizzato in collaborazione con il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare – Ministero della Cultura, con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e sponsor privati tra cui Orologeria Bastiani rivenditore autorizzato Rolex, come sponsor tecnico si avvale di Servizi Teatrali ed è con ingresso gratuito su prenotazione previo pagamento del biglietto per il Museo del Castello di Miramare.